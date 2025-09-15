Topo

Polícia prende médico suspeito de causar morte de paciente no Rio

Marilha Menezes Antunes morreu após realização de procedimento estético nos glúteos - Reprodução
do UOL

Lucas Janone

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

15/09/2025 21h45

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (15), o médico José Emílio de Brito. O profissional de saúde é investigado pelo procedimento estético que causou a morte de Marilha Menezes Antunes, de 28 anos.

O que aconteceu

A mulher teve uma hemorragia interna após ter um rim perfurado durante uma lipoaspiração e um enxerto de glúteos. A cirurgia, que aconteceu em primeiro de setembro, teria custado cerca de R$ 5 mil.

A família acusa a equipe médica de negligência. E relata que a clínica, onde aconteceu o procedimento, só acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após as complicações na cirurgia terem se agravado.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão temporária em nome do médico, após pedido do Ministério Público. José Emílio de Brito foi localizado e preso em seu apartamento, no bairro da Tijuca, Zona Norte da cidade.

