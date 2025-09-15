Polícia britânica diz que alemão recusa interrogatório sobre desaparecimento de Madeleine McCann

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica que investiga o desaparecimento de Madeleine McCann, uma menina britânica de três anos que sumiu em Portugal em 2007, disse que um homem alemão de 49 anos continua sendo suspeito, mas se recusa a ser interrogado.

Christian Brueckner morava na região do Algarve, em Portugal, na época em que McCann desapareceu, e deve ser liberado da prisão na Alemanha neste mês. Ele foi apontado pela primeira vez como suspeito pela polícia britânica e alemã em 2020.

"Solicitamos um interrogatório com este suspeito alemão, mas... foi recusado pelo suspeito", disse Mark Cranwell, oficial sênior de Investigação da Polícia Metropolitana do Reino Unido, em um comunicado na segunda-feira.

McCann desapareceu em 3 de maio de 2007, quando estava de férias com a família na cidade de Praia da Luz, provocando uma busca frenética e chamando a atenção da mídia mundial. Ela nunca foi encontrada.

Brueckner continua sendo suspeito na investigação da própria Polícia Metropolitana, disse o comunicado da polícia, acrescentando que a força estava ciente da liberação pendente da prisão do homem de 49 anos.

O abusador de crianças e traficante de drogas condenado está atrás das grades por estuprar uma mulher de 72 anos na mesma área do Algarve.

Os policiais continuarão a buscar quaisquer linhas viáveis de investigação, acrescentou o comunicado da polícia britânica.

As polícias portuguesa e alemã passaram quatro dias em junho procurando por evidências relacionadas ao desaparecimento de McCann no Algarve.

"Não podemos fornecer mais informações enquanto a investigação estiver em andamento. Quaisquer perguntas sobre as condições da libertação dele devem ser dirigidas às autoridades alemãs", acrescentou o comunicado.

A polícia alemã disse em junho de 2020 que McCann foi dada como morta e que Brueckner era provavelmente o responsável. Brueckner negou qualquer envolvimento e não foi acusado de nenhum crime relacionado ao caso.

