Pipoca em menos de 2 minutos e sem usar óleo: testamos pipoqueira Britânia

Quem é fã de cinema sabe que o filme fica melhor ainda acompanhado de uma pipoca quentinha. O Guia de Compras UOL testou a pipoqueira Pop Time, da Britânia, que prepara o snack sem usar óleo.

De acordo com o fabricante, essa pipoqueira faz até cinco ciclos sem precisar esfriar, além de ser prática, rápida e fácil de usar. Confira a seguir o que gostamos, nossos pontos de atenção e para quem é indicado.

O que gostamos

Transparência. Além de estourar os milhos rapidamente, é possível ver todo o processo para saber quando desligar o aparelho.

Econômica. Ao usar a pipoqueira, o resultado é sempre igual: praticamente todos os milhos estouram durante o processo. Com isso, você economiza bastante.

Eficiência. Diferentemente da panela, que exige óleo para estourar a pipoca, não é preciso acrescentar nada nesta pipoqueira. Aqui o processo acontece só com o calor gerado pelo aparelho. É só colocar as pipocas dentro da pipoqueira, ligar na tomada e apertar o botão de início. Em menos de dois minutos, você vai ter um pote cheio.

Medidor. Para ter um resultado melhor, use o medidor que vem junto com o aparelho. Mas não encha demais o medidor, para não transbordar o seu pote, e nem coloque pouco milho nele. Em pouca quantidade, as pipocas acabam "voando" para fora do pote.

Sem usar óleo, pipoqueira consegue estourar todos os milhos Imagem: Rebecca Vettore

Manteiga derretida no medidor. Para deixar a pipoca ainda mais saborosa, passei a derreter margarina para jogar em cima. Depois que os milhos estão na pipoqueira, é só colocar a margarina no medidor e ligar o produto.

Quando as pipocas estão prontas, a margarina não fica completamente derretida, mas está suficientemente quente para terminar de se desfazer com uso de uma colher. Em comparação com o micro-ondas, o derretimento no medidor da pipoqueira é bem melhor.

Pontos de atenção

Esquenta rápido. Como a pipoqueira esquenta muito rápido, é melhor não ficar perto durante o processo para não se machucar. A minha indicação é deixar um pote alto (para não deixar nenhuma pipoca escapar) embaixo do bocal e esperar. Assim que terminar o processo, basta desligar e aproveitar.

Cuidado na limpeza. Espere a pipoqueira esfriar antes de tirar os milhos que sobraram ou para lavar o medidor, caso você o tenha usado para derreter a margarina.

Como não usa óleo para estourar as pipocas, a pipoqueira não fica suja. Tiro alguns resíduos e a pipoqueira está pronta para ser usada novamente. Se você achar que precisa limpar mais, passe apenas um pano seco.

Para quem é o produto

Se você é fã de pipoca, esse produto é para você. Entretanto, por não usar óleo, o sal não gruda na pipoca —mas assim fica bem mais saudável.

Mas se você gosta de pipocas salgadas, a dica é: use sal líquido, daqueles que vendem em spray. Caso você queira dar mais sabor, também pode usar manteiga ou margarina derretida e depois jogar o sal.

*Com informações de review publicado em 18/01/2024.

