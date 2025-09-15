PGR pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu hoje a condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista. Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete integrantes do "núcleo crucial" foram condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Dos 10 réus do núcleo 3, nove devem ser condenados, segundo a PGR. São eles:

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira , general

, general Bernardo Romão Correa Netto , Fabrício Moreira de Bastos e Márcio Nunes de Resende Júnior , coronéis;

, e , coronéis; Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Sérgio Ricardo Cavaliere , tenentes-coronéis;

e , tenentes-coronéis; Wladimir Matos Soares, policial federal.

Réus devem ser condenados por cinco crimes, defende procuradoria. Os crimes são: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

PGR pede desclassificação de conduta para o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araujo Júnior e que ele seja enquadrado por incitação ao crime. Assim, o tenente-coronel poderá negociar um acordo para obter benefícios penais "pertinentes".

Não houve "elementos adicionais" para a vinculação de Ronald com os envolvidos da trama golpista, aponta PGR. "No caso do acusado Ronald, contudo, as provas até então produzidas conduziram "apenas" à prática pontual de conduta incitatória, não sendo possível diferenciá-lo dos demais militares que assinaram e compartilharam a carta. É razoável, portanto, a desclassificação de sua conduta, para enquadrá-la como incitação ao crime."

Grupo é formado por oito militares, os chamados "kids pretos", e um policial federal. Eles foram acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o golpe e manter Bolsonaro no poder, segundo a PGR. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo. Núcleo é suspeito de plano para matar autoridades. A PGR apontou que integrantes desse grupo são suspeitos de planejarem o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes. Entre os denunciados estão os militares que chegaram a monitorar a localização de Alexandre de Moraes e até a ir próximo de sua residência, em Brasília, para executar o plano de capturar ou mesmo assassinar o ministro.

Acusados contribuíram para "propósito disruptivo e violento", diz procuradoria. "Graças à ação dos acusados, o Alto Comando do Exército foi severamente pressionado a ultimar o Golpe de Estado, autoridades públicas estiveram na mira de ações violentas e forças terrestres foram disponibilizadas aos intentos criminosos.

Com "conhecimentos técnicos especializados", réus colocaram em risco a "preservação da ordem democrática". "Os réus atuaram em momento temporal decisivo, por meio do aparato de força do Estado e de seus conhecimentos técnicos especializados, colocando sob sério risco a preservação da ordem democrática", disse PGR.

Agora, defesas terão 15 dias para defenderem absolvição de militares. Após essa etapa, o processo estará pronto para ser julgado pelo STF.