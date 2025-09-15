Topo

Notícias

PGR pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista

9.set.2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, no julgamento de Bolsonaro e de sete réus por tentativa de golpe de Estado - Rosinei Coutinho/Divulgação
9.set.2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, no julgamento de Bolsonaro e de sete réus por tentativa de golpe de Estado Imagem: Rosinei Coutinho/Divulgação
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/09/2025 22h37Atualizada em 15/09/2025 23h14

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu hoje a condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista. Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete integrantes do "núcleo crucial" foram condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Dos 10 réus do núcleo 3, nove devem ser condenados, segundo a PGR. São eles:

Relacionadas

Moraes encerra processo de 'Débora do batom' e determina pena em casa

Com Bolsonaro preso, Moraes libera Michelle a fazer grupo de oração em casa

Moraes adia visita de Tarcísio a Bolsonaro e arrasta articulação da anistia

  • Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general
  • Bernardo Romão Correa Netto, Fabrício Moreira de Bastos e Márcio Nunes de Resende Júnior, coronéis;
  • Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Sérgio Ricardo Cavaliere, tenentes-coronéis;
  • Wladimir Matos Soares, policial federal.

Réus devem ser condenados por cinco crimes, defende procuradoria. Os crimes são: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

PGR pede desclassificação de conduta para o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araujo Júnior e que ele seja enquadrado por incitação ao crime. Assim, o tenente-coronel poderá negociar um acordo para obter benefícios penais "pertinentes".

Não houve "elementos adicionais" para a vinculação de Ronald com os envolvidos da trama golpista, aponta PGR. "No caso do acusado Ronald, contudo, as provas até então produzidas conduziram "apenas" à prática pontual de conduta incitatória, não sendo possível diferenciá-lo dos demais militares que assinaram e compartilharam a carta. É razoável, portanto, a desclassificação de sua conduta, para enquadrá-la como incitação ao crime."

Grupo é formado por oito militares, os chamados "kids pretos", e um policial federal. Eles foram acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o golpe e manter Bolsonaro no poder, segundo a PGR. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo.

Núcleo é suspeito de plano para matar autoridades. A PGR apontou que integrantes desse grupo são suspeitos de planejarem o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes. Entre os denunciados estão os militares que chegaram a monitorar a localização de Alexandre de Moraes e até a ir próximo de sua residência, em Brasília, para executar o plano de capturar ou mesmo assassinar o ministro.

Acusados contribuíram para "propósito disruptivo e violento", diz procuradoria. "Graças à ação dos acusados, o Alto Comando do Exército foi severamente pressionado a ultimar o Golpe de Estado, autoridades públicas estiveram na mira de ações violentas e forças terrestres foram disponibilizadas aos intentos criminosos.

Com "conhecimentos técnicos especializados", réus colocaram em risco a "preservação da ordem democrática". "Os réus atuaram em momento temporal decisivo, por meio do aparato de força do Estado e de seus conhecimentos técnicos especializados, colocando sob sério risco a preservação da ordem democrática", disse PGR.

Agora, defesas terão 15 dias para defenderem absolvição de militares. Após essa etapa, o processo estará pronto para ser julgado pelo STF.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Tom Brady e astros da NFL vão disputar torneio de flag football na Arábia Saudita

PGR pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

Valdemar agora diz que não houve 'planejamento', mas 'movimento' de golpe

Ex-delegado-geral de SP demonstrou preocupação antes de ser assassinado: 'Sabem onde moro'

Derrite citou 'cenário de guerra' no litoral antes de morte de ex-delegado

Justiça dos EUA nega pedido de Trump para afastar diretora do Fed

Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista

Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação em 2026 (rede nacional)

Polícia prende médico suspeito de causar morte de paciente no Rio