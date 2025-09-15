Topo

Notícias

Petróleo fecha em alta enquanto investidores avaliam ataques a instalações de energia russas

15/09/2025 16h36

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, com os investidores avaliando o impacto dos ataques de drones ucranianos às refinarias russas e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionando as nações da Otan a suspenderem as compras de petróleo da Rússia.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,67%, para fechar a US$67,44 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) subiu 0,97%, para fechar a US$63,30 por barril.

Os ataques à infraestrutura petrolífera russa e a crescente pressão de Trump sobre os compradores de petróleo russo impulsionaram os preços do petróleo nesta segunda-feira, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

"Nos bastidores, há muitas preocupações em relação ao petróleo pesado e ao fornecimento restrito de diesel, mantendo o mercado apoiado", acrescentou Flynn.

Uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, na cidade de Kirishi, no noroeste do país, interrompeu uma unidade de processamento importante após um ataque de drones ucranianos no fim de semana, disseram duas fontes do setor nesta segunda-feira.

Ambos os contratos de petróleo ganharam mais de 1% na semana passada, quando a Ucrânia intensificou os ataques à infraestrutura petrolífera russa, incluindo o maior terminal de exportação de petróleo, Primorsk.

Primorsk tem capacidade para carregar cerca de 1 milhão de barris por dia de petróleo, enquanto a refinaria de Kirishi processa cerca de 355.000 bpd de petróleo russo, o equivalente a 6,4% do total do país.

Trump disse no sábado que os EUA estavam preparados para impor novas sanções energéticas à Rússia, mas somente se todas as nações da Otan deixassem de comprar petróleo russo e implementassem medidas semelhantes.

(Reportagem de Georgina McCartney, Enes Tunagur, Florence Tan)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Liga dos Campeões começa com gigantes europeus à caça do PSG

Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo

Trump diz que EUA atacaram outra embarcação venezuelana de drogas, matando três pessoas

Trump anuncia três mortos em novo ataque contra lancha com "narcoterroristas da Venezuela"

Mural raro de Jesus Cristo e 2 igrejas milenares são encontradas no Egito

Eduardo Paes defende Malafaia após ação da PF contra pastor: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Abics: exportação de café solúvel cai 4% sob efeito do tarifaço

Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

MP-PB denuncia Hytalo Santos e marido por exploração sexual de crianças

Bastidores: Oposição projeta mais de 300 votos por anistia; base de Lula vê chance de derrubada

Após ataque no Catar, líderes árabes e muçulmanos pedem reconsiderar laços com Israel