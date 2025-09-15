Petróleo fecha em alta enquanto investidores avaliam ataques a instalações de energia russas

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, com os investidores avaliando o impacto dos ataques de drones ucranianos às refinarias russas e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionando as nações da Otan a suspenderem as compras de petróleo da Rússia.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,67%, para fechar a US$67,44 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) subiu 0,97%, para fechar a US$63,30 por barril.

Os ataques à infraestrutura petrolífera russa e a crescente pressão de Trump sobre os compradores de petróleo russo impulsionaram os preços do petróleo nesta segunda-feira, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

"Nos bastidores, há muitas preocupações em relação ao petróleo pesado e ao fornecimento restrito de diesel, mantendo o mercado apoiado", acrescentou Flynn.

Uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, na cidade de Kirishi, no noroeste do país, interrompeu uma unidade de processamento importante após um ataque de drones ucranianos no fim de semana, disseram duas fontes do setor nesta segunda-feira.

Ambos os contratos de petróleo ganharam mais de 1% na semana passada, quando a Ucrânia intensificou os ataques à infraestrutura petrolífera russa, incluindo o maior terminal de exportação de petróleo, Primorsk.

Primorsk tem capacidade para carregar cerca de 1 milhão de barris por dia de petróleo, enquanto a refinaria de Kirishi processa cerca de 355.000 bpd de petróleo russo, o equivalente a 6,4% do total do país.

Trump disse no sábado que os EUA estavam preparados para impor novas sanções energéticas à Rússia, mas somente se todas as nações da Otan deixassem de comprar petróleo russo e implementassem medidas semelhantes.

(Reportagem de Georgina McCartney, Enes Tunagur, Florence Tan)