Topo

Notícias

Pesquisa do IBGE vai medir impacto das enchentes no Rio Grande do Sul

15/09/2025 14h51

Como ocorre com a maioria dos levantamentos do IBGE, a pesquisa é por amostra. Serão entrevistadas pessoas maiores de 14 anos, que residiam no Rio Grande do Sul no período das enchentes (final de abril e todo mês de maio de 2024). O IBGE garante sigilo sobre identidade dos entrevistados.

Após ser contactado pelo IBGE, o entrevistado selecionado pode responder na hora ou agendar sua entrevista, por telefone no 0800 721 8181, ou pelo e-mail peers@ibge.gov.br. Veja abaixo o cronograma da coleta de dados por região do estado.

  • 15 a 26/09: Porto Alegre (12 municípios)
  • 29/09 a 10/10: Novo Hamburgo, Taquara, Montenegro, Charqueadas (23 municípios)
  • 13 a 17/10: Passo Fundo, Carazinho, Frederico Westphalen, Marau, Tapejara, entre outros (25 municípios)
  • 20 a 31/10: Santa Cruz do Sul, Lajeado, Sobradinho, Encantado (39 municípios)
  • 3 a 7/11: Pelotas, Camaquã (6 municípios)
  • 10 a 14/11: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Prata (11 municípios)
  • 17 a 28/11: Santa Maria, São Gabriel, Uruguaiana, Cachoeira do Sul (17 municípios)
  • 1º a 19/12: Todas as regiões

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou os trabalhos de pesquisa já realizados pelo instituto e reforçou o compromisso com a pesquisa: 

"Esse é o papel do IBGE há quase noventa anos, trazer informações para que seja possível [direcionar] políticas públicas mais adequadas."

A secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Priscilla Maria Santana, fez um apelo à população para que participe do levantamento.

"Eu queria pedir pro gaúcho, pra gaúcha, responder, atender bem ao IBGE. Porque a partir desse manancial de dados coletados, [a gente] vai estar pensando no futuro de vocês", disse.

 

*Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa

 

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Ex-enviado climático da China se reunirá com UE para reavivar pacto da ONU, dizem fontes

Vizinhos dizem que suspeito de matar Kirk é 'patriota' de 'ótima família'

Brasil sedia assinatura de acordo Mercosul-Efta em meio a tensões comerciais com os Estados Unidos

Com ministro da Saúde antivax, um em cada seis pais evita vacinas infantis nos Estados Unidos

Tarcísio pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro em Brasília

Maduro diz que recentes incidentes com EUA são "agressão"

Pesquisa do IBGE vai medir impacto das enchentes no Rio Grande do Sul

Historiadora revela como a Tunísia virou base estratégica da flotilha humanitária para Gaza

Pelo menos 40 caminhões-tanque de combustível são queimados em ataque ligado à Al-Qaeda no Mali, dizem fontes

Brasil aguarda liberação de vistos dos EUA para delegação ir à ONU

Jimmy Kimmel derrota recurso de George Santos sobre vídeos