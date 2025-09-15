'Parecia uma eternidade': cão sofre com ausência de irmão humano e viraliza

Topo

O golden retriever Beau criou laços intensos com Frankie - Reprodução/TikTok
15/09/2025 10h01

Beau, um golden retriever de Nova Jersey, conquistou milhões de corações nas redes sociais. O cachorro acompanha desde o nascimento cada passo de Frankie, seu pequeno "irmão humano" e emocionou ao sentir falta da criança.

O que aconteceu

Desde a gravidez, Beau já fazia parte da história da criança. Ele apareceu segurando o exame de ultrassom, ajudou a revelar o sexo do bebê com um bolo azul e até "sentiu" o primeiro chute na barriga da mãe.

Quando Frankie nasceu em 2023, o cão assumiu o papel de protetor. Dormia ao lado do berço, vigiava cada soneca e até participou da escolha do nome, ao pegar no ar uma bolinha com a palavra "Frankie" escrita.

@beaunosebones The best title. #fyp #foryoupage #dogsoftiktok ? My Love Mine All Mine - Mitski

1º dia de aula

A ligação era tão intensa que Beau não desgrudava do menino. Mas chegou o momento mais difícil: o primeiro dia de escola. Ao ver Frankie sair nos braços dos pais, o cachorro ficou esperando na porta por horas. Parecia perdido e ansioso pelo reencontro.

Quando a criança voltou, Beau não se conteve. Pulou, abanou o rabo e festejou como se o amigo tivesse ficado fora por semanas.

@beaunosebones Leaving Frankie at school was hard?but watching Beau wait for him by the door? Heartbreaking. #dogsoftiktok ? Sparks - Coldplay

O vídeo foi publicado no TikTok em 25 de agosto e já soma mais de 21 milhões de visualizações. Entre os comentários, muitos internautas se emocionaram. "Fazendo todos nós chorarmos", escreveu um usuário.

Especialistas explicam que os cães realmente sofrem com a ausência de quem amam. Eles percebem o tempo de separação e podem desenvolver ansiedade. Para Beau, aquelas poucas horas pareceram uma eternidade.

Achávamos que o primeiro dia de escola seria difícil para nós... mas logo percebemos que Beau sofreria ainda mais do que a gente Pais do menino, no TikTok

