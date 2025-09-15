Topo

Eduardo Paes defende e abraça Malafaia: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Do UOL, em São Paulo

15/09/2025 16h11Atualizada em 15/09/2025 16h11

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), defendeu Silas Malafaia durante culto de aniversário do pastor realizado ontem.

O que aconteceu

Paes afirmou que "tem gente que estranha" a amizade de 20 anos entre ambos. "Silas Malafaia me ama, ele ama todo mundo, mas ele me ama especialmente", disse o prefeito. Enquanto Paes é mais próximo ao presidente Lula (PT), o pastor é aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O prefeito disse que leva "broncas" de Malafaia quando dá uma "desviadinha" na política. "Vocês imaginam, de vez em quando, quando dou uma 'desviadinha' do que ele acha que eu tenho que fazer, as broncas que eu não tomo dele. Com esse jeito fofo e carinhoso de ser."

Paes saiu em defesa de Malafaia. "Independentemente de orientação política, eu quero dizer o seguinte: nós estamos do seu lado. Mexeu com o Silas Malafaia, mexeu comigo. Viva a vida de Silas Malafaia, esse grande pastor."

Silas Malafaia foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal em agosto. A investigação apura suposta tentativa de obstrução do inquérito que investiga a trama golpista, em que o pastor é acusado de orientar Bolsonaro a não colaborar com as apurações.

O ex-presidente foi condenado a pena de mais de 27 anos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na semana passada. Ele foi considerado culpado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de atentado violento contra o Estado democrático de Direito, organização criminosa, dano ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado.

