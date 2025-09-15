Topo

Notícias

Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo

15/09/2025 17h23

Os mercados acionários se recuperaram notavelmente nos últimos meses, especialmente nos Estados Unidos, ao ponto de parecerem "desconectados" das incertezas econômicas, informou o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (15).

O mercado americano recuperou rapidamente suas perdas desde a agitação provocada pelo anúncio do 'tarifaço' dos Estados Unidos, no começo de abril, assinalou a instituição internacional, conhecida por ser o banco central dos bancos centrais.

As perspectivas de uma redução dos juros e um superávit fiscal nos Estados Unidos e na Alemanha atiçaram o otimismo dos investidores, destacou o BIS em seu informe trimestral.

Mas esse apetite por ativos de risco parece estar em contradição com as inquietações macroeconômicas e os temores de um repique inflacionário, avaliou a instituição.

"A aparente desconexão entre a incerteza persistente e o otimismo do mercado traz interrogações sobre o que impulsionou a recuperação", afirmou o BIS.

O banco, com sede em Basileia, na Suíça, advertiu que alguns bancos centrais podem ser confrontados com decisões "complexas" devido ao 'tarifaço', pois alguns não poderão "estabilizar simultaneamente" a inflação e o crescimento.

Os autores do estudo apontaram que na prática as repercussões das tarifas comerciais são difíceis de avaliar e estimaram que poderiam ter um impacto notável nos Estados Unidos e em seus principais parceiros comerciais, México e Canadá.

  

