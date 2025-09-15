Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo
Os mercados acionários se recuperaram notavelmente nos últimos meses, especialmente nos Estados Unidos, ao ponto de parecerem "desconectados" das incertezas econômicas, informou o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (15).
O mercado americano recuperou rapidamente suas perdas desde a agitação provocada pelo anúncio do 'tarifaço' dos Estados Unidos, no começo de abril, assinalou a instituição internacional, conhecida por ser o banco central dos bancos centrais.
As perspectivas de uma redução dos juros e um superávit fiscal nos Estados Unidos e na Alemanha atiçaram o otimismo dos investidores, destacou o BIS em seu informe trimestral.
Mas esse apetite por ativos de risco parece estar em contradição com as inquietações macroeconômicas e os temores de um repique inflacionário, avaliou a instituição.
"A aparente desconexão entre a incerteza persistente e o otimismo do mercado traz interrogações sobre o que impulsionou a recuperação", afirmou o BIS.
O banco, com sede em Basileia, na Suíça, advertiu que alguns bancos centrais podem ser confrontados com decisões "complexas" devido ao 'tarifaço', pois alguns não poderão "estabilizar simultaneamente" a inflação e o crescimento.
Os autores do estudo apontaram que na prática as repercussões das tarifas comerciais são difíceis de avaliar e estimaram que poderiam ter um impacto notável nos Estados Unidos e em seus principais parceiros comerciais, México e Canadá.
