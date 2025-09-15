Anistia é 'ilegal', e não há preso político do 8 de Janeiro, dizem ONGs

Integrantes de organizações de direitos humanos afirmam que a anistia aos condenados da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seria inconstitucional. Eles ressaltam que os processos seguiram a lei e não configuram perseguição política.

O que aconteceu

Anistia aos condenados fragilizaria democracia, diz especialista. O advogado Gabriel Sampaio, diretor da Conectas Direitos Humanos, afirma que "não cabe anistia em casos de crimes contra o Estado democrático de Direito". Para ele, qualquer tentativa nesse sentido "pressupõe a quebra de uma norma constitucional que é muito importante para a defesa da democracia".

Os julgamentos seguiram a lei, segundo Sampaio. Ele destaca que o caso de Bolsonaro "respeita o rito legal" e que as penas foram definidas com base na legislação e em decisões anteriores do Supremo. O advogado acrescenta que "em todo momento, tem sido garantido à defesa todo o espaço para endereçar as questões".

Na trama golpista, condenados não são presos políticos. Guilherme Ziliani Carnelós, presidente do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), diz que "presos políticos, se olhar na história, são aqueles que defendiam ideias". Ele explica que os atuais condenados "não foram presos por partilharem pensamentos políticos divergentes do governo", mas por crimes previstos "à luz de uma lei anterior, do governo Bolsonaro".

Cálculo da pena segue critérios objetivos. Carnelós lembra que "a pena tem que ser o suficiente para coibir a prática criminosa" e que a idade funciona apenas como atenuante. Ele reconhece que "é de se chamar atenção ver uma pessoa com 70 anos receber pena de 27", uma referência a Bolsonaro. Mas ressalta que o juiz pode adotar medidas na execução da pena: "O juiz da execução pode estabelecer critérios que vão tornar o cumprimento da pena adequado à idade da pessoa".

Juiz de execução vai avaliar a condição de cada preso. "O magistrado pode estabelecer critérios que vão tornar o cumprimento da pena adequado à idade da pessoa", explica Carnelós. "Agora estamos na fase de conhecimento, o momento em que o Estado fixa a pena e o regime inicial", ressaltou.

Como fica o projeto da anistia após a condenação de Bolsonaro?

A oposição pressiona por um perdão amplo que alcance o ex-presidente e os demais condenados. Apesar disso, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem dito em conversas de bastidores que a anistia ampla, geral e irrestrita é inconstitucional.

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante pretende levar o projeto de lei da anistia na próxima reunião de líderes, marcada para terça-feira (16). Os bolsonaristas querem votar a urgência até quarta (17) no plenário. "Com essa condenação, nos resta agora continuar lutando pela anistia. Fortalece a necessidade de corrigirmos os rumos —e a anistia, que outrora a gente lutava só para os presos políticos do 8 de Janeiro, a partir de agora é também para o presidente Bolsonaro e os demais réus", disse Sóstenes na quinta.

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que crimes contra a democracia não podem ser anistiados. Durante o julgamento da trama golpista, o ministro disse que o entendimento do STF é de que não cabe perdão a crimes que atentem contra a própria Constituição.

Anistia é uma forma de extinção de punibilidade, prevista no Código Penal. Basicamente, é uma espécie de "perdão", concedido dentro da lei, a algum crime. No Brasil, somente o Congresso Nacional pode conceder anistia, por meio da aprovação de uma lei federal, que depois precisa ser sancionada pelo presidente da República. Diferentemente do indulto ou da graça, que são concedidos pelo presidente diretamente a indivíduos ou grupos, a anistia é um perdão coletivo, geralmente aplicado a crimes políticos ou a situações excepcionais.

Trata-se de um mecanismo legal que representa a renúncia do Estado ao seu direito de punir. O constitucionalista Wagner Gundim explica que, segundo a doutrina jurídica, a anistia pode ser entendida como "uma das possíveis formas de renúncia formalizada pelo Estado quanto ao seu direito de punir", sendo materializada por ato do Congresso Nacional, capaz de excluir a punibilidade de atos criminosos e os efeitos da condenação. Ele menciona que essa definição é trazida pelo presidente do STF Luís Roberto Barroso, em obra recente.

No Brasil, a Lei da Anistia (Lei nº 6.683/1979) foi aplicada durante a ditadura militar. Na época, o objetivo era perdoar crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979, incluindo perseguições, cassações e até crimes praticados por agentes da repressão.