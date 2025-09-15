Mounjaro terá doses mais altas no Brasil: para que serve e qual o preço?

O laboratório Eli Lilly anunciou hoje que trará duas novas versões de sua caneta Mounjaro, com doses mais altas, ao Brasil em setembro e outubro. A caneta de tirzepatida serve para combater diabetes tipo 2 e obesidade.

O que aconteceu

Canetas de 7,5 mg serão disponibilizadas nas farmácias na segunda quinzena de setembro. Até então, o Mounjaro só existia por aqui nas versões de 2,5 mg e 5 mg.

Já o Mounjaro de 10 mg chegará na segunda metade de outubro, anunciou a farmacêutica. A empresa diz que assim amplia as possibilidades de tratamento para os pacientes com diabetes tipo 2, sobrepeso com comorbidades e obesidade, já que médicos poderão personalizar a recomendação com base na gravidade do quadro e realizar um escalonamento das dosagens.

A caixa com quatro canetas de 7,5 mg, suficiente para um mês de tratamento, pode chegar a custar R$ 3.175; enquanto a de 10 mg pode sair por até R$ 3.645. No entanto, o laboratório oferece descontos em seu programa de suporte ao paciente, em que cadastrados poderão adquirir a caixa de canetas de 7,5 mg por até R$ 2.599 e a de 10 mg por até R$ 2.999 no e-commerce. Nas lojas físicas, o preço sobe para até R$ 2.699 (7,5 mg) e R$ 3.099 (10 mg).

A empresa informa que seu programa de suporte ao paciente é gratuito e está disponível àqueles que receberam a prescrição de seu médico para o medicamento. Os pacientes podem se cadastrar no site Lilly Melhor Para Você para participar, ou tirar as dúvidas sobre o programa através do SAC da companhia, pelo telefone 0800 701 0444, WhatsApp (11-5108-0101) ou e-mail sac_brasil@lilly.com.

A Lilly também revelou um investimento de mais de US$ 50 bilhões desde 2020 para aumentar sua capacidade de produção das canetas emagrecedoras.

Compra só pode ser feita com receita

Medicamentos análogos ao GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, só podem ser vendidos nas farmácias com retenção de receita médica desde junho. A medida foi determinada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em abril, quando a agência publicou uma instrução normativa.

Receita tem prazo de validade; é necessário levar as duas vias, sendo que uma delas fica retida no estabelecimento. Conforme a regra, o receituário deve estar dentro do prazo de 90 dias, a contar da data de emissão. Segundo a Anvisa, o objetivo da norma é tentar conter o uso indiscriminado desses remédios que, muitas vezes, são adquiridos sem prescrição e para uso fora das orientações da bula.

Entenda a medicação

Mounjaro tem como ativo a tirzepatida. Sua ação é semelhante à da semaglutida (princípio ativo do Ozempic, por exemplo), mas, ao acionar dois hormônios de uma vez, seu efeito é potencializado. Nos estudos, Mounjaro se mostrou mais efetivo que o Ozempic na redução do nível de hemoglobina glicada, um parâmetro que indica o controle do diabetes tipo 2.

Aplicação do Mounjaro é injetável, semanal e subcutânea, com dose progressiva. O tratamento com a tirzepatida deve começar na dosagem de 2,5 mg e passar pelas doses de 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, até chegar a 15 mg. O uso do remédio deve ser feito com acompanhamento médico e pode oferecer efeitos colaterais como hipoglicemia, náuseas e incômodos gastrointestinais.

*Com informações de matéria publicada em 25/04/2025 e 23/06/2025.