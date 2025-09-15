Topo

Netanyahu ameaça novos ataques contra o Hamas "onde quer que eles estejam"

15/09/2025 08h23

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que não descarta novos ataques contra os líderes do Hamas "onde quer que eles estejam", depois que Israel lançou um ataque contra os líderes políticos do grupo palestino no Catar na semana passada.

Netanyahu fez o comentário durante uma entrevista coletiva com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que está visitando Jerusalém.

(Reportagem de Simon Lewis e Steven Scheer)

