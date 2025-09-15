Topo

Notícias

Natura faz acordo para venda de negócios da Avon na América Central

15/09/2025 09h17

SÃO PAULO (Reuters) - A Natura anunciou nesta segunda-feira acordo vinculante para venda de operações da marca Avon em países da América Central por um valor nominal de US$1, acrescido de um pagamento de US$22 milhões, segundo fato relevante.

A companhia afirmou que o acordo para a venda das operações da Avon na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana - reunidas sob a designação Avon Card - foi acertado com o Grupo PDC, empresa de bens de consumo com presença na América Central e no Peru.

Os US$22 milhões se referem a um recebível da Avon Guatemala à subsidiária integral da Natura no México, afirmou o grupo brasileiro de cosméticos.

Sobre o desinvestimento dos negócios reunidos na Avon Internacional, a Natura afirmou que o ativo segue "mantido para venda" e que a empresa continua "explorando alternativas estratégicas" para ele.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump promete decretar emergência nacional em Washington por disputa com serviço de imigração

Assassinato de Charlie Kirk comove os EUA e reascende polarização política

Estrelas da televisão brilham no tapete vermelho do Emmy

EUA dizem que China divulga narrativas "falsas" sobre 2ª Guerra Mundial para pressionar Taiwan

Motivação de assassino de Kirk ainda é incerta, diz governador de Utah

França julga 12 ativistas pró-eutanásia em pleno debate político sobre o tema

Principais pontos do novo acordo da OMC sobre pesca

Alison dos Santos vai às semifinais dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo

Sánchez reitera sua 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

Como está situação das crianças ucranianas sequestradas

Agricultura: exportação do agronegócio cresce 1,5% em agosto, a US$ 14,29 bilhões