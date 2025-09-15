Topo

Natura celebra acordo com Grupo PDC para venda de negócios da Avon CARD

15/09/2025

A Natura Cosméticos informou que celebrou um acordo vinculante com o Grupo PDC, empresa de bens de consumo com presença na América Central e no Peru, para a venda dos negócios da Avon situados na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana (Avon CARD).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa comunica ainda que a Avon CARD será vendida pelo valor simbólico de US$ 1,00, acrescido do pagamento, no fechamento da transação, de um recebível de US$ 22 milhões da Avon Guatemala à subsidiária integral da Natura no México.

Além disso, a Natura firmou acordos para continuar fornecendo produtos acabados à Avon CARD e também atuará como licenciadora da marca Avon naquela região.

O fechamento da transação está sujeito à conclusão de uma reorganização societária das entidades jurídicas da região que compõem a Avon CARD e está previsto para ocorrer até 30 de outubro de 2025, embora a data de conclusão possa ser antecipada.

Adicionalmente, em linha com a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Natura, a companhia reitera que continua explorando alternativas estratégicas para o negócio da Avon Internacional, que foi classificado como ativo mantido para venda.

"A transação apoiará o esforço da Natura para otimizar suas operações e simplificar seus negócios, além de posicioná-la para continuar focada na integração da Natura e da Avon na América Latina", destaca.

Notícias

