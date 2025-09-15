Topo

Nasdaq diz defender reformas para reduzir carga sobre empresas de capital aberto

15/09/2025 17h11

(Reuters) - A presidente-executiva da Nasdaq, Adena Friedman, defendeu nesta segunda-feira que as empresas de capital aberto tenham a opção de apresentar relatórios trimestrais ou semestrais, conforme a operadora reforça seu apoio a reformas para reduzir a carga sobre essas companhias.

Os comentários foram feitos depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou nesta segunda-feira os apelos pelo fim dos balanços corporativos trimestrais, uma medida que marcaria uma grande mudança para o mundo das empresas no país.

A ideia de Trump, que retoma um pedido semelhante que ele fez em 2018, está sujeita à aprovação da SEC, a agência reguladora do mercado de capitais nos EUA.

"Obrigado, presidente Trump, por abordar um dos principais desafios que os líderes de empresas de capital aberto enfrentam: a visão de curto prazo, exacerbada pelos relatórios trimestrais", disse Friedman em uma publicação no LinkedIn.

Friedman disse que minimizar o atrito, a carga e os custos associados ao fato de ser uma empresa de capital aberto poderia injetar ainda mais energia nos mercados de capitais dos EUA e estimular o crescimento econômico.

A Nasdaq também já havia defendido publicamente a simplificação das exigências de relatórios, sugerindo fornecer às empresas a opção de apresentar relatórios semestrais em vez de trimestrais.

Atualmente, o principal órgão regulador de Wall Street exige que as empresas divulguem seus resultados financeiros a cada 90 dias. A divulgação semestral colocaria os EUA em linha com o Reino Unido e vários outros países da União Europeia.

No passado, executivos de Wall Street também pediram reformas para flexibilizar as regulações sobre as empresas de capital aberto.

Em 2018, Jamie Dimon e Warren Buffett argumentaram em um artigo de opinião no Wall Street Journal que a visão de curto prazo estava prejudicando a economia dos EUA.

(Reportagem de Arasu Kannagi Basil em Bengaluru)

