Mural raro de Jesus Cristo e 2 igrejas milenares são encontradas no Egito

Arqueólogos descobriram estruturas de tijolos de barro no Oásis de Kharga, parte de um assentamento - Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito
Arqueólogos descobriram estruturas de tijolos de barro no Oásis de Kharga, parte de um assentamento Imagem: Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito
15/09/2025 17h16

Arqueólogos egípcios descobriram duas igrejas com mais de 1.500 anos e um mural de Jesus Cristo no Oásis de Kharga, no Deserto Ocidental do Egito. O anúncio foi feito pelo Ministério do Turismo e Antiguidades em comunicado oficial divulgado em 24 de julho.

O que aconteceu

Equipe achou restos de uma cidade inteira que testemunhou "a passagem do paganismo para o cristianismo". O sítio, a cerca de 560 quilômetros do Cairo, era abastecido por fontes subterrâneas de água e abrigou diferentes civilizações. Segundo o comunicado, a missão identificou residências de tijolos de barro, algumas com paredes revestidas de argamassa, além de fornos, depósitos, vasos de cerâmica e sepulturas.

O achado aprofunda a compreensão da fase de transformação religiosa no Egito e destaca a tolerância, bem como a diversidade cultural e religiosa que marcaram a civilização egípcia Ministro Sharif Fathy

Destaque da escavação foi a revelação de duas igrejas do início do período copta. A primeira é descrita como uma basílica de grandes dimensões, formada por um salão central e duas alas laterais. A segunda tem planta retangular e é cercada por "sete colunas externas". O ministério detalhou que "algumas de suas paredes internas foram decoradas com inscrições em copta".

Mural de Jesus Cristo

Mural que mostra Jesus Cristo curando um enfermo, imagem rara para a época, está entre achados. A peça não foi fotografada, possivelmente para garantir a conservação.

A descoberta lança luz sobre uma fase fundamental na história do oásis de Kharga: o início do período copta no Egito. Ela também reforça a relevância dos oásis ocidentais egípcios como centros de vida religiosa e social em várias épocas Mohamed Ismail Khaled, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades

Pesquisa também revelou que construções da era romana foram reaproveitadas ao longo do tempo. "A maioria das edificações reveladas em escavações anteriores mostra que a região foi usada em diversos períodos históricos. Foram identificados prédios da era romana reutilizados no início do período copta e, mais tarde, durante a época islâmica", segundo a Dra. Soham Ismail, diretora-geral de Antiguidades de Kharga e chefe da missão.

