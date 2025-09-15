Topo

Notícias

Mulher cai em bueiro de 3 metros de profundidade no centro de São Paulo

Mulher caiu em bueiro na Rua São Bento, no centro de São Paulo - SBT/Reprodução de vídeo
Mulher caiu em bueiro na Rua São Bento, no centro de São Paulo Imagem: SBT/Reprodução de vídeo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/09/2025 11h21

Uma mulher caiu na manhã de hoje em um bueiro, a três metros de profundidade, na região central de São Paulo, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

O que aconteceu

Queda ocorreu na Rua São Bento, na região do Lago do Café, no centro da capital. Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros paulista, a vítima caiu a cerca de três metros de profundidade e duas viaturas da corporação foram ao local para prestar socorro.

Mulher foi resgatada cerca de uma hora depois do registro da ocorrência. Por volta das 11 horas, o Corpo de Bombeiros divulgou que a vítima foi retirada do buraco com contusões em membros inferiores, mas foi socorrida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, e seu estado de saúde é estável.

Uma das hipóteses investigadas é de que a tampa do bueiro tenha cedido quando a vítima passou pelo local. Uma porta-voz do Corpo de Bombeiros ressaltou, porém, que as causas da queda ainda serão apuradas e confirmadas pela Polícia Civil.

Procurada para mais informações sobre acidente, Secretaria da Segurança Pública ainda não retornou. O texto será atualizado no caso de atualizações da pasta.

