MPF diz que Jovem Pan é 'indigna' de concessão e pede cassação das outorgas

Estúdio da Jovem Pan em São José do Rio Preto Imagem: Divulgação/Jovem Pan
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/09/2025 14h17

O MPF (Ministério Público Federal) afirmou hoje que a Jovem Pan é "indigna" das concessões de rádio que detém, nas alegações finais da ação civil pública na Justiça Federal de São Paulo na qual pede o cancelamento das outorgas da empresa.

O que aconteceu

MPF quer cancelamento das três outorgas da rádio da marca. Além disso, o órgão solicita à Justiça que a Jovem Pan seja condenada a pagar uma indenização de R$ 13,4 milhões por danos morais coletivos, por supostos abusos cometidos na cobertura jornalística ao longo de 2022, ano das últimas eleições presidenciais. A ação foi iniciada em junho de 2023, e o processo corre na 6ª Vara Cível Federal de São Paulo.

Procurada, a Jovem Pan não se manifestou sobre as alegações finais. O espaço fica aberto para manifestações.

"Emissora mostrou-se indigna da aposta social que nela foi feita", afirma procurador. De acordo com Yuri Corrêa da Luz, a Jovem Pan "contribuiu de forma sistemática e multifacetada para a radicalização da esfera pública".

Ministério Público Federal vê 4 "eixos de ilegalidades". Na visão do órgão, a Jovem Pan errou ao minar a confiança nos processos democráticos do país, ao incitar a desobediência à legislação, à Justiça, e à indisciplina das Forças Armadas e incentivar a população à subversão da ordem política e social.

Informações divulgadas pela rádio convergiam com "campanhas de desinformação", diz MPF. Por causa disso, o órgão entende que a Jovem Pan ocupou "uma posição destacada na comunicação social que contribuiu, ao longo do tempo, para minar a confiança de boa parte da população nos processos cívicos brasileiros".

Alegações do MPF vêm a público após condenação de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe. Na quinta (11), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente e outros réus no caso da trama golpista, que envolveu eventos ocorridos no mesmo período dos analisados na ação civil pública.

"Peça fundamental"

Jovem Pan foi "peça fundamental" em "tentativa de quebra da normalidade democrática", diz MPF. Para procurador, a rádio foi a "principal caixa de ressonância" de "discursos que pavimentavam as ações golpistas que vieram a ser desveladas", com programas que "extrapolaram os marcos constitucionais".

Acusações também se baseiam no Código Brasileiro de Telecomunicações. A legislação em questão prevê que abusos no exercício da liberdade de radiodifusão são passíveis do cancelamento da outorga.

Para procurador, argumento de que Jovem Pan reproduzida "discurso amplamente disseminado" entre outros veículos não se sustenta. No documento apresentado hoje, ele cita um comentarista da rádio que, à época, disse que "o jornalismo da emissora era o único que estava discutindo" temas que embasam a ação.

