Motivação de assassino de Kirk ainda é incerta, diz governador de Utah

O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou ontem que a polícia ainda não está certa sobre a motivação de Tyler Robinson, suspeito de assassinar Charlie Kirk, para cometer o crime.

O que aconteceu

Jovem preso pelo assassinato passava "muito tempo navegando em cantos sombrios da internet", afirmou o governador. Apesar de fazer a colocação ao canal NBC ontem, o político disse que Tyler não tem colaborado com as autoridades e que informações sobre o caso ainda estão sendo coletadas.

Governador, que é republicano, afirmou que Tyler tem "ideologia de esquerda" e vivia com uma companheira transexual. Apesar disso, o jovem não tinha filiação partidária e não votou nas últimas duas eleições. Os pais de Tyler eram republicanos registrados, segundo a Associated Press.

Nenhuma ligação da relação da companheira de Tyler com o crime foi encontrada até o momento, disse o governador. A mulher morava com ele e seria a pessoa que mostrou à polícia publicações feitas pelo atirador sobre "como recuperar uma arma" em uma rede social após o crime.

Governador quer pena de morte para Tyler. Em pronunciamento à imprensa, Cox afirmou que está "reunindo documentos para pedir a pena de morte" no caso em questão.

Pai entregou Tyler

O suspeito teria confessado o crime ao pai, que é um veterano do Departamento do Xerife do Condado de Washington. O homem o manteve em custódia com ajuda de um pastor até a chegada da polícia.

Pai também reconheceu o filho nas fotos divulgadas pelas autoridades. Segundo a polícia, o pai do atirador entrou em contato com um líder religioso, que ajudou na mediação até a entrega de Tyler.

Governador de Utah agradeceu aos pais do suspeito. "Eu quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram", afirmou Spencer Cox.

Presidente dos EUA afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou Donald Trump.

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Antes da prisão de Tyler, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.