Topo

Notícias

Moraes quer imagens para apurar visitas irregulares a Daniel Silveira

15/09/2025 15h10

Entre as visitas recebidas por Silveira estão militares e políticos como o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). A direção do presídio disse a Moraes que os visitantes estiveram de fato na unidade, mas não se encontraram com Silveira, após serem informados da exigência de autorização do Supremo. 

Moraes mandou a direção da unidade prisional enviar as imagens do circuito interno, mesmo assim, em 24 horas. 

"As alegações são de simples comprovação, por meio de análise das imagens do sistema de monitoramento da unidade prisional e do livro de entrada de visitantes, cuja cópia fotográfica acompanha os elementos de informação fornecidos", argumenta o ministro. 

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Baratas adoram esses 10 espaços que quase toda cozinha tem

Banco Mundial nomeia ex-chefe do IBGE como vice-presidente para América Latina e Caribe

Gilmar diz que anistia é 'inconstitucional' e critica voto de Fux

Empresário vira réu por morte de gari em Belo Horizonte

Como a família Trump vem enriquecendo com criptomoedas

DNA encontrado na cena do assassinato de Kirk é compatível com o do suspeito, diz FBI

Oficiais militares dos EUA observam exercícios militares entre Rússia e Belarus

Balança comercial tem superávit de US$ 1,324 bilhão na 2ª semana de setembro

Lula almoça com Motta no Alvorada e trata de anistia, IR e conta de luz

Cinco anos depois, Acordos de Abraão estão sob pressão

Monarquias do Golfo dizem que EUA deve 'usar sua influência' para frear Israel