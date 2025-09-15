Moraes pede imagens de presídio para apurar visitas irregulares a Silveira

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou hoje que o presídio em que Daniel Silveira está detido envie imagens das câmeras de segurança. O objetivo é apurar supostas visitas irregulares ao ex-deputado.

O que aconteceu

Moraes deu prazo de 24 horas para o envio das gravações. O ministro foi informado de que Silveira recebeu visitas em horários e dias diferentes dos demais presos e sem autorização do STF.

Militares e políticos teriam visitado Silveira. Segundo as informações enviadas ao gabinete do ministro, o major da PM e ex-vereador Elitusalem Gomes Freire e o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) estiveram no presídio nos dias 4 e 24 de junho, sem registro formal de visita no livro da unidade prisional.

Silveira também teria recebido o secretário de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, tenente-coronel Guilherme Costa de Souza Moraes. Ele foi acompanhado de policiais militares no dia 24 de junho, segundo Moraes.

Diretor do presídio afirmou que não houve visita. Em ofício encaminhado ao ministro no dia 30 de agosto, ele informou que esses nomes estiveram na penitenciária nas datas citadas, mas foram recebidos no gabinete da direção e informados que as visitas a Silveira teriam que ser autorizadas pelo Supremo.

Moraes determinou o envio das imagens mesmo assim. "As alegações são de simples comprovação, por meio de análise das imagens do sistema de monitoramento da unidade prisional e do livro de entrada de visitantes, cuja cópia fotográfica acompanha os elementos de informação fornecidos", diz o despacho.

Silveira cumpre pena em regime semiaberto na Colônia Agrícola de Magé, no Rio de Janeiro. Na semana passada, Moraes concordou com um pedido de redução de 113 dias na pena do ex-deputado por estudo, trabalho e leitura.

O político foi condenado pelo STF em 2022. A pena é de oito anos e nove meses de prisão por ameaça ao Estado democrático de Direito, após promover ataques aos ministros do STF e estimular os atos antidemocráticos.