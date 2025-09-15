Topo

Notícias

Moraes cobra polícia do DF por demora para levar Bolsonaro para casa

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star após a realização de procedimentos médicos - Pedro Ladeira - 14.set.2025/Folhapress
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

15/09/2025 17h54Atualizada em 15/09/2025 18h49

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 24 horas para a Polícia Penal do Distrito Federal apresentar um relatório sobre a escolta realizada ontem para o ex-presidente Jair Bolsonaro ir até o hospital fazer exames.

O que aconteceu

O ministro pergunta por que ele não foi levado imediatamente para casa após receber alta. Moraes tomou a decisão hoje, de ofício, sem ser provocado por algum órgão ou parte do processo.

Bolsonaro foi ao hospital DF Star para um procedimento de retirada de manchas e fazer exames. O ex-presidente está em prisão domiciliar e sob escolta policial após a Polícia Federal apontar que ele tinha uma minuta de pedido de asilo político na Argentina em seu celular e ele ter descumprido proibições judiciais, como a de usar as redes sociais.

O ex-presidente foi fotografado e filmado em frente ao hospital. Ao deixar o local, Bolsonaro não falou com a imprensa nem com os apoiadores que o esperavam na frente do prédio. Depois que o procedimento acabou, por volta das 14h, o ex-presidente e seu médico Claudio Birolini saíram do edifício.

Bolsonaro assistiu seu médico conversar com jornalistas. Ele ficou parado, de braços cruzados e em silêncio. Bolsonaro tinha um curativo na região do pescoço e estava acompanhado de um dos filhos, o vereador Jair Renan (PL-SC).

Cirurgião disse que retirou oito lesões da pele de Bolsonaro e encaminhou as amostras para biópsia. De acordo com o pedido médico, que havia sido apresentado por Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal) na segunda-feira passada (8), tratava-se de "pequenas manchas marrons regulares", que passarão agora por análise para saber se são benignas ou malignas.

A Polícia Penal do DF está responsável por monitorar Bolsonaro. A prisão domiciliar não tem relação com a condenação do ex-presidente na semana passada. Condenado a 27 anos e três meses de prisão, Bolsonaro ainda tem direito de recorrer antes de começar, de fato, a cumprir sua pena.

Oficie-se à Polícia Penal do Distrito Federal para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie aos autos relatório circunstanciado sobre a escolta realizada, com informações do carro que transportou o custodiado, agentes que o acompanharam no quarto e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica.
Alexandre de Moraes, em decisão nesta tarde

