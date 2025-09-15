Moraes adia visita de Tarcísio a Bolsonaro e arrasta articulação da anistia

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) a Jair Bolsonaro (PL), mas apenas no final do mês, em 29 de setembro. A defesa do ex-presidente havia pedido que o encontro ocorresse amanhã.

O que aconteceu

Tarcísio deve ir a Brasília para continuar a articulação pela anistia. A viagem estava marcada para hoje, mas foi cancelada de manhã sem explicações. Poucas horas depois, o governador protocolou um pedido no STF para visitar Bolsonaro amanhã.

Moraes autorizou, mas somente no dia 29. Após a decisão, a defesa do ex-presidente protocolou um novo documento solicitando novamente que o encontro aconteça amanhã.

Os advogados alegaram que o senador Carlos Portinho (PL-RJ) desmarcou a visita que faria, o que abriria espaço para Tarcísio. "Esclarece-se que referida substituição de data visa atender à agenda do governador do estado de São Paulo que estará na cidade de Brasília amanhã, otimizando, assim, o tempo daquela autoridade pública e não havendo qualquer prejuízo ou violação às determinações de Vossa Excelência, tendo em vista o cancelamento da visita anteriormente designada", diz a petição.

Tarcísio virou presença frequente em Brasília nas últimas semanas. Ele tomou a frente da articulação pela proposta de anistia e se reuniu com lideranças políticas, incluindo o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Governador também radicalizou o discurso. No ato de 7 de Setembro, na avenida Paulista, Tarcísio subiu o tom contra o STF e disse que "ninguém aguenta mais" a "tirania" de Alexandre de Moraes.

Cancelamento da viagem de hoje frustrou a oposição. Com a condenação de Bolsonaro no STF na semana passada, por tentativa de golpe e outros quatro crimes. parlamentares bolsonaristas pressionam para que a proposta de anistia seja votada nesta semana. A reunião dos líderes dos partidos, que definirá a pauta, está marcada para amanhã, às 10h.