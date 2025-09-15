MME diz que Usina Hidrelétrica Juruena, em MT, entrou em operação comercial

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta segunda-feira, 15, que a Usina Hidrelétrica Juruena (UHE Juruena), localizada no rio Juruena, em Campos de Júlio (MT), entrou em operação comercial na última quarta-feira. O empreendimento conta com 50 megawatts (MW) de potência instalada.

O investimento estimado foi de R$ 334 milhões. Segundo a pasta, a usina tem tecnologia moderna em suas turbinas e subestações, o que reforçaria a "capacidade de geração sustentável, desenvolvimento regional, geração de empregos e fortalecimento do setor elétrico nacional".