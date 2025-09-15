Topo

Notícias

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

15/09/2025 22h01

O presidente argentino, Javier Milei, disse nesta segunda-feira (15) que "o pior já passou" e anunciou que em 2026 aumentará os gastos com aposentadorias, saúde, educação e deficiência, os setores mais afetados pelo draconiano ajuste fiscal do governo ultraliberal.

"Nos emociona o futuro que vemos no horizonte, mas também é precisamente por isso que desta vez o esforço que todos os argentinos estamos fazendo vale a pena", disse Milei ao apresentar ao Congresso seu projeto de orçamento para 2026. Acrescentou que o equilíbrio fiscal seguirá sendo um "princípio inegociável" e "pedra angular" de sua gestão.

O governo de Milei, abalado por turbulências políticas e econômicas recentes, enfrentará eleições legislativas de meio de mandato dentro de seis semanas.

lm/mel/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Justiça dos EUA nega pedido de Trump para afastar diretora do Fed

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação em 2026 (rede nacional)

Polícia prende médico suspeito de causar morte de paciente no Rio

Inimigo do PCC e com rivais na polícia: quem era o delegado executado em SP

Moraes adia visita de Tarcísio a Bolsonaro e arrasta articulação da anistia

Cármen diz que não há democracia de 'cativos' da retórica de redes sociais

SSP envia forças especiais para Praia Grande após execução de ex-delegado

Senado dos EUA confirma candidato de Trump ao Fed antes de reunião sobre juros

Camada de ozônio se recuperará totalmente em meados do século, diz ONU

Governo Trump doará US$500 mi a faculdades historicamente negras e tribais