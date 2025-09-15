Topo

Quais são as diferenças entre mar e oceano?

Os mares são, em certo sentido, "braços" dos oceanos - Getty Images
Os mares são, em certo sentido, "braços" dos oceanos
15/09/2025 17h12

Olhe para o globo: 71% dele é coberto por oceanos e mares. São 1,38 bilhão de km³ de volume líquido, o equivalente a 97,3% de toda a água do planeta. O restante é composto por água doce congelada (geleiras e calotas polares), a água doce armazenada no subsolo - os lençóis freáticos e poços -, lagos e lagoas, a água da atmosfera, e a dos rios.

Embora oceanos e mares sejam usados como sinônimos, eles descrevem, na verdade, coisas diferentes.

Oceanos, os gigantes azuis

Oceanos são as maiores extensões de água salgada da Terra. Eles formam um sistema contínuo que cobre quase três quartos da superfície do planeta e se dividem, por convenção geográfica, em cinco grandes regiões: Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico.

O Pacífico é o campeão absoluto: 180 milhões de km² de água, quase o dobro da área do Atlântico, o segundo colocado, com 82,4 milhões de km². O Índico ocupa a terceira posição, com 74 milhões de km². Já o Ártico soma cerca de 13 milhões de km² e mistura mar com geleiras.

O Antártico, por outro lado, é polêmico: com 20,3 milhões de km², circula todo o continente gelado e é o único oceano a dar a volta completa no globo. Mas nem todos os cientistas o reconhecem como independente, muitos o veem apenas como prolongamento dos outros três maiores.

E pensar que, há cerca de 180 milhões de anos, tudo era bem diferente. Um único oceano, a Pantalassa, rodeava um supercontinente chamado Pangeia. Quando essa massa de terra começou a se fragmentar, na Era Mesozóica, surgiram os oceanos e continentes que conhecemos hoje.

Além de moldarem a geografia e a história da Terra, os oceanos regulam o clima global, fornecem alimentos, abrigam reservas minerais e ajudam a manter a atmosfera habitável. Organismos como as algas, por exemplo, capturam dióxido de carbono e liberam oxigênio, funcionando como um pulmão invisível do planeta.

Os mares: filhos dos oceanos

Já os mares são extensões menores de água salgada conectadas aos oceanos, mas delimitadas por ilhas, penínsulas ou litorais. Eles são, em certo sentido, "braços" dos oceanos.

A diferença vai além da geografia. Os mares são mais rasos e, por isso, apresentam variações maiores de salinidade, temperatura e transparência. Isso explica por que o Mediterrâneo, por exemplo, pode ter águas muito mais salgadas que o Atlântico.

Entre os maiores mares do mundo estão o Mar da China do Sul, o Mar do Caribe, o Mar Mediterrâneo, o Mar de Bering e o Golfo do México — cada um com características próprias, mas todos conectados ao sistema oceânico global.

*Com informações de reportagem publicada em UOL Educação.

