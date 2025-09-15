Topo

Notícias

Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

15/09/2025 17h04

O serviço ferroviário para a cidadela inca de Machu Picchu, principal atração turística do Peru, teve que ser suspenso nesta segunda-feira (15) devido a um protesto de moradores, anunciou a empresa operadora.

O bloqueio da via férrea faz parte do protesto de moradores que exigem que uma nova empresa se encarregue do transporte por ônibus da estação de trem até o sítio arqueológico, após o fim de uma concessão de 30 anos.

"Diante dessa situação, foi comunicada a suspensão das operações ferroviárias de maneira temporária", informou a empresa PeruRail em comunicado.

O principal acesso à Machu Picchu é por trem a partir de Cusco, a uma distância de 110 km.

Os moradores colocaram pedras e troncos em vários trechos da via férrea, segundo disse uma fonte da polícia à AFP.

O protesto é organizado pela Frente de Defesa dos Interesses de Machu Picchu, que no domingo anunciou em comunicado uma greve por tempo indeterminado até que a nova empresa de transporte terrestre comece a operar.

"Há um impacto total nos turistas com os protestos, estão prejudicando o prestígio do país e o nome do Peru", disse à AFP Carlos Milla, ex-presidente da Câmara de Turismo de Cusco.

Por enquanto, as autoridades não informaram o número de turistas retidos, nem plano de evacuação.

cm/vel/db/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Liga dos Campeões começa com gigantes europeus à caça do PSG

Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo

Trump diz que EUA atacaram outra embarcação venezuelana de drogas, matando três pessoas

Trump anuncia três mortos em novo ataque contra lancha com "narcoterroristas da Venezuela"

Mural raro de Jesus Cristo e 2 igrejas milenares são encontradas no Egito

Eduardo Paes defende Malafaia após ação da PF contra pastor: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Abics: exportação de café solúvel cai 4% sob efeito do tarifaço

Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

MP-PB denuncia Hytalo Santos e marido por exploração sexual de crianças

Bastidores: Oposição projeta mais de 300 votos por anistia; base de Lula vê chance de derrubada

Após ataque no Catar, líderes árabes e muçulmanos pedem reconsiderar laços com Israel