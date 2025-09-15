Topo

Magalu adere a programa de incentivo ao emprego para beneficiários de programas sociais

São Paulo

15/09/2025 12h43

O Magalu aderiu nesta segunda-feira, 15, ao Programa Acredita No Primeiro Passo. A iniciativa do governo federal é voltada à inclusão socioeconômica, por meio do mercado de trabalho formal, de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias de programas sociais.

O companhia gera, mensalmente, mais de mil oportunidades de emprego. Com a adesão ao programa, as vagas serão oferecidas também aos participantes do programa Acredita No Primeiro Passo: pessoas com idades entre 16 e 65 anos, com prioridade para mulheres, jovens, pessoas com deficiência, moradores de comunidades negras e populações tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas. É mandatório que os candidatos tenham seus dados atualizados no CadÚnico.

Participaram da assinatura da parceria a presidente do Conselho de Administração da companhia, Luiza Helena Trajano, e o CEO da empresa, Frederico Trajano. O evento realizado em São Paulo contou com a presença do ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias.

"O programa é uma solução muito efetiva para inserir a parcela mais vulnerável da população no mercado formalizado e para reduzir sua dependência dos programas sociais do governo", diz Frederico Trajano. "São programas muito importantes, mas que devem ser transitórios e ter como porta de saída a capacidade individual de gerar renda por meio do trabalho", complementa o executivo.

De acordo com dados do governo federal, entre 2022 e 2024, o programa contribuiu para o aumento de 10,7% da renda de 50% dos mais pobres e mudou a faixa social de 14,8 milhões de brasileiros, que superaram a linha da pobreza.

Além de fomentar a empregabilidade formal, a iniciativa também investe em capacitação profissional voltada para vagas com alta demanda no mercado.

