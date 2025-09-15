Topo

Maduro diz que recentes incidentes com EUA são "agressão"

15/09/2025 14h57

(Reuters) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira que os recentes incidentes entre seu país e os Estados Unidos são uma "agressão" dos EUA, e não tensões entre os dois países, e que não há comunicação entre os governos.

Este mês, um ataque militar dos EUA no Caribe matou 11 pessoas e afundou um barco da Venezuela que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, alegou estar transportando narcóticos ilegais.

O governo Trump está tentando justificar o lançamento de um "ataque criminoso" contra o país sul-americano, disse Maduro durante uma coletiva de imprensa, acrescentando que as comunicações com os EUA tinham sido afetadas.

(Reportagem da Reuters)

