'Aguenta o calor': luva de silicone evita queimaduras na cozinha por R$ 34

Quem gosta de se aventurar na cozinha sabe que existem vários utensílios importantes para facilitar as tarefas e também proteger as mãos de queimaduras. Uma delas são as luvas térmicas, como este modelo feito de silicone da Mor.

Com forro de algodão, ela promete oferecer uma boa proteção contra queimaduras ao manusear itens que vão ao forno ou ao fogão. Confira a seguir as especificações do produto e a opinião de quem comprou.

O que diz a Mor sobre essa luva térmica?

Feita de silicone

Parte interna forrada de poliéster com enchimento em algodão

O modelo é manga longa, também para oferecer mais segurança

Suporta temperaturas de -40 °C a 240 °C

É livre de BPA e BPS

Possui estrutura antiderrapante que adere aos recipientes para diminuir o risco de derrubá-los

O que diz quem comprou?

São mais de 2.600 avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 (de um total de 5). Quem ficou satisfeito com a compra elogia a qualidade do produto e a efetividade na hora de proteger contra o calor.

Gostei muito. Bem acabada, resistente, funcional. Kmcampos

Ótima Luva. Funciona bem, aguenta bastante calor! João Vitor

Luva de excelente material! Entrega rápida também. Joyce Borher

Pontos de atenção

Alguns compradores, no entanto, reclamaram ela não serviu ou ficou apertada e que sentiram pouca segurança em usar a luva.

Boa, porém muito apertada. Tive dificuldade em colocar a segunda luva. Daniel

A luva é boa, mas não gostei da minha escolha, ela fica apertada e não tem como segurar direto o objeto, não tenho segurança em usar, parece que vou derrubar tudo (...). Jeane Maia da Silva

A luva é muito boa, mas o cheiro que veio do material dela é muito forte, esse foi o único defeito. Thais

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.