Lula almoça com Motta no Alvorada e trata de anistia, IR e conta de luz

O presidente Lula (PT) almoçou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta tarde no Palácio da Alvorada em semana em que o Congresso debate Imposto de Renda e anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Os dois se reuniram por quase 2 horas. Apesar do momento de crise, o principal assunto tratado entre os dois, segundo pessoas ligadas ao Planalto, foi a medida provisória da isenção da conta de luz, que perde a validade na próxima quarta (17) e ainda não foi apreciada pela Casa.

A MP devia ter sido votada na semana passada, mas foi adiada. É esperado que a MP seja pautada com urgência amanhã na Câmara e,depois, vá ao Senado, onde o governo espera ter mais tranquilidade para a aprovação.

A mudança proposta por Lula traz gratuidade na conta de energia para mais de 60 milhões de pessoas. Enviada no fim de maio, a isenção já vale para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e consumo de até 80 kWh, mas pode perder a validade se não for chancelada pelo Congresso.

A isenção na luz é parte do pacote popular que o governo avalia que possível marca do mandato. Junto a ela, está o novo vale gás, com botijões gratuitos para mais de 15 milhões de famílias, e a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

Governo também espera votar IR nesta semana. A proposta foi aprovada em julho na comissão especial que analisou o tema. O relator da proposta, Arthur Lira (PP-AL), manteve os principais pontos do texto: isenção para quem ganha até R$ 5.000 e a taxação dos super-ricos para compensar o benefício.

Anistia sem texto, nem relator. A oposição tenta pautar o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do perdão aos presos nos atos golpistas. A urgência é para o projeto que está parado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desde 2024, com relatoria do deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE). Não há, contudo, garantia de que o parlamentar seja mantido para relatar a proposta nem sobre qual texto será votado.

Lula e Motta retomaram o diálogo e têm estreitado o vínculo. Os dois praticamente romperam a relação após o episódio da derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que teve participação direta do presidente da Câmara, mas voltaram a dialogar e, hoje, vivem um "ótimo momento", segundo interlocutores do Planalto.