Topo

Notícias

Lula almoça com Motta no Alvorada e trata de anistia, IR e conta de luz

Lula e Motta: vínculo retomado - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
Lula e Motta: vínculo retomado Imagem: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
Carolina Nogueira e Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

15/09/2025 15h38

O presidente Lula (PT) almoçou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta tarde no Palácio da Alvorada em semana em que o Congresso debate Imposto de Renda e anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Os dois se reuniram por quase 2 horas. Apesar do momento de crise, o principal assunto tratado entre os dois, segundo pessoas ligadas ao Planalto, foi a medida provisória da isenção da conta de luz, que perde a validade na próxima quarta (17) e ainda não foi apreciada pela Casa.

A MP devia ter sido votada na semana passada, mas foi adiada. É esperado que a MP seja pautada com urgência amanhã na Câmara e,depois, vá ao Senado, onde o governo espera ter mais tranquilidade para a aprovação.

A mudança proposta por Lula traz gratuidade na conta de energia para mais de 60 milhões de pessoas. Enviada no fim de maio, a isenção já vale para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e consumo de até 80 kWh, mas pode perder a validade se não for chancelada pelo Congresso.

A isenção na luz é parte do pacote popular que o governo avalia que possível marca do mandato. Junto a ela, está o novo vale gás, com botijões gratuitos para mais de 15 milhões de famílias, e a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

Governo também espera votar IR nesta semana. A proposta foi aprovada em julho na comissão especial que analisou o tema. O relator da proposta, Arthur Lira (PP-AL), manteve os principais pontos do texto: isenção para quem ganha até R$ 5.000 e a taxação dos super-ricos para compensar o benefício.

Anistia sem texto, nem relator. A oposição tenta pautar o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do perdão aos presos nos atos golpistas. A urgência é para o projeto que está parado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desde 2024, com relatoria do deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE). Não há, contudo, garantia de que o parlamentar seja mantido para relatar a proposta nem sobre qual texto será votado.

Lula e Motta retomaram o diálogo e têm estreitado o vínculo. Os dois praticamente romperam a relação após o episódio da derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que teve participação direta do presidente da Câmara, mas voltaram a dialogar e, hoje, vivem um "ótimo momento", segundo interlocutores do Planalto.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Eduardo Paes defende e abraça Malafaia: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Trump quebra tradição e se torna primeiro presidente a realizar duas visitas de Estado ao Reino Unido

Baratas adoram esses 10 espaços que quase toda cozinha tem

Trump diz que TikTok vai passar a ser controlado pelos EUA após acordo com a China

Banco Mundial nomeia ex-chefe do IBGE como vice-presidente para América Latina e Caribe

Gilmar diz que anistia é 'inconstitucional' e critica voto de Fux

Empresário vira réu por morte de gari em Belo Horizonte

Como a família Trump vem enriquecendo com criptomoedas

DNA encontrado na cena do assassinato de Kirk é compatível com o do suspeito, diz FBI

Oficiais militares dos EUA observam exercícios militares entre Rússia e Belarus

Balança comercial tem superávit de US$ 1,324 bilhão na 2ª semana de setembro