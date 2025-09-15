Topo

Linha 4-Amarela volta a operar normalmente após ViaQuatro consertar equipamento

15/09/2025 08h36

A Linha 4-Amarela volta a operar normalmente nesta segunda-feira, 15, uma semana após um descarrilamento de trem. O incidente registrado na terça-feira passada, dia 9, causou transtornos aos passageiros em razão do funcionamento parcial da linha.

A ViaQuatro disse que a Linha 4-Amarela restabeleceu a operação em duas vias e opera normalmente em toda a sua extensão, com trens circulando em intervalos regulares entre as estações Vila Sônia - Prof. Elisabeth Tenreiro e Luz.

Desde quinta-feira, 11, segundo a concessionária, equipes de engenharia e manutenção da concessionária, em conjunto com especialistas do sistema de sinalização (fornecedor), atuaram de forma intensiva para restabelecer integralmente a operação da linha.

"Após uma série de intervenções e testes, foi possível retomar a operação plena da linha com segurança e confiabilidade para os passageiros", disse a ViaQuatro.

As equipes inicialmente encontraram danos nos componentes do sistema de sinalização, que precisavam ser substituídos devido à programação específica para cada trecho.

"No entanto, durante os trabalhos, as equipes conseguiram recuperar a programação automatizada do trecho afetado, permitindo a reativação do sistema com desempenho dentro dos padrões de qualidade e segurança", disse a concessionária.

