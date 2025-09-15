Topo

Notícias

Justiça dos EUA nega pedido de Trump para afastar diretora do Fed

Lisa Cook e Donald Trump - [Ljava.lang.String;@4f5e3c1a/AFP
Lisa Cook e Donald Trump Imagem: [Ljava.lang.String;@4f5e3c1a/AFP
do UOL

Em colaboração com UOL

15/09/2025 22h01

A justiça dos Estados Unidos negou, nesta segunda-feira (15), o pedido de Donald Trump que tentava impedir a participação da diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, em uma reunião do banco central americano.

O que aconteceu

A decisão da corte de apelação garante que Lisa Cook possa votar, ainda nesta semana, sobre a definição das taxas de juros incidentes no país. Trump ainda pode recorrer, apesar de uma vitória parecer distante, segundo o New York Times.

O presidente americano alega que Cook obteve empréstimos em condições melhores ao declarar duas propriedades como residência principal, prática considerada ilegal. A denúncia mira imóveis em Michigan e Atlanta, adquiridos antes de sua entrada no Fed.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Valdemar agora diz que não houve 'planejamento', mas 'movimento' de golpe

Ex-delegado-geral de SP demonstrou preocupação antes de ser assassinado: 'Sabem onde moro'

Derrite citou 'cenário de guerra' no litoral antes de morte de ex-delegado

Justiça dos EUA nega pedido de Trump para afastar diretora do Fed

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação em 2026 (rede nacional)

Polícia prende médico suspeito de causar morte de paciente no Rio

Inimigo do PCC e com rivais na polícia: quem era o ex-delegado executado

Moraes adia visita de Tarcísio a Bolsonaro e arrasta articulação da anistia

Cármen diz que não há democracia de 'cativos' da retórica de redes sociais

SSP envia forças especiais para Praia Grande após execução de ex-delegado