Justiça dos EUA nega pedido de Trump para afastar diretora do Fed

A justiça dos Estados Unidos negou, nesta segunda-feira (15), o pedido de Donald Trump que tentava impedir a participação da diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, em uma reunião do banco central americano.

O que aconteceu

A decisão da corte de apelação garante que Lisa Cook possa votar, ainda nesta semana, sobre a definição das taxas de juros incidentes no país. Trump ainda pode recorrer, apesar de uma vitória parecer distante, segundo o New York Times.

O presidente americano alega que Cook obteve empréstimos em condições melhores ao declarar duas propriedades como residência principal, prática considerada ilegal. A denúncia mira imóveis em Michigan e Atlanta, adquiridos antes de sua entrada no Fed.