Juros longos recuam com dólar e T-notes; taxas curtas têm viés de baixa após IBC-Br

15/09/2025 09h33

Os juros longos têm leve recuo na manhã desta segunda-feira, 15, acompanhando o dólar e as taxas da T-Notes. A moeda americana cai ante maioria das divisas. Os vencimentos mais curtos operam perto da estabilidade, com viés de baixa após o IBC-Br de julho. O indicador caiu 0,53% em julho ante junho, uma queda maior que a mediana das projeções (-0,30%). Na comparação interanual, houve alta de 1,15%, abaixo da mediana de +1,50%.

Às 9h08, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava mínima de 13,990%, de 14,019% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,160%, de 13,240%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,390%, de 13,441% no ajuste de sexta-feira (12).

