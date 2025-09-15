Jimmy Kimmel derrota recurso de George Santos sobre vídeos

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Jimmy Kimmel derrotou uma apelação do ex-deputado nova-iorquino George Santos, que acusava o apresentador de enganá-lo para que fizesse vídeos personalizados no aplicativo Cameo e os usasse para zombar do republicano, agora preso.

Em uma decisão por 3 a 0 nesta segunda-feira, o Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA em Manhattan disse que Kimmel fez "uso justo" dos vídeos em seu programa da ABC "Jimmy Kimmel Live!" para comentar sobre a suposta disposição de Santos de "dizer coisas absurdas" por dinheiro.

"A queixa mostra um retrato dos réus motivados por críticas (sarcásticas) e comentários", e não um desejo de usurpar o interesse financeiro de Santos nos vídeos, escreveu o juiz Raymond Lohier.

Os advogados de Santos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Um advogado de Kimmel, da ABC e de sua controladora, a Walt Disney, não fez comentários imediatos.

Os réus foram acusados de violação de direitos autorais, indução fraudulenta e outros delitos relacionados aos vídeos, que Kimmel transmitiu em segmentos chamados "Será que Santos vai dizer isso?".

Santos estimou que ganhou mais de US$350.000 com os vídeos, pelos quais cobrou cerca de US$350 cada. Ele pediu uma indenização não especificada.

Santos, que é filho de brasileiros, foi condenado em abril a 7,25 anos de prisão depois de se declarar culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade agravado relacionado à arrecadação de fundos para sua bem-sucedida candidatura ao Congresso em 2022.

Santos passou 11 meses no cargo envolvido em um escândalo, após revelações de que havia falsificado grande parte de seu currículo, e foi cassado pelo Congresso.

Ele está em uma prisão de segurança média em Fairton, Nova Jersey, e poderá ser libertado em setembro de 2031.

Um juiz de primeira instância em Manhattan indeferiu o processo civil de Santos contra Kimmel em 19 de agosto de 2024, no mesmo dia em que Santos se declarou culpado no processo criminal em Central Islip, Nova York.