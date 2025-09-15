Topo

Itamaraty e MME confirmam processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia

Brasília

15/09/2025 17h05

O Ministério de Relações Exteriores e o Ministério de Minas e Energia (MME) formalizaram no começo deste semestre o início dos procedimentos de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia (AIE), em carta enviada à organização no fim de julho. No começo deste ano, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deu aval para a inclusão do Brasil como país-membro.

O Brasil já é membro associado da Agência desde 2017. Nessa condição, o País pode participar apenas de algumas instâncias, incluindo grupos permanentes, comitês e grupos de trabalho.

O governo fala em "parceria fortalecida durante a presidência brasileira do G20 e na preparação para a COP30".

Áreas comuns de atuação incluem temas como segurança energética, transição energética, contabilidade de carbono, dados e estatísticas e análise de políticas públicas na área de energia.

A decisão final sobre a adesão do Brasil caberá ao Conselho de Governadores da AIE.

A agência conta hoje com 32 países-membros.

Notícias

