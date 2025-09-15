INSS de setembro: veja calendário de pagamentos dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade ao processo.

Como será o pagamento

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos efetuados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda superior ao piso nacional receberão os valores entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.

Para verificar a data correta de recebimento, o segurado deve observar o penúltimo dígito do número de seu benefício, sempre ignorando o dígito que aparece após o traço. As informações também podem ser consultadas pelo portal e pelo aplicativo Meu INSS, acessíveis com CPF e senha cadastrada no Gov.br.

Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.

No aplicativo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamentos, é possível acessar dados cadastrais e utilizar diversos serviços disponíveis, por meio da barra de pesquisa da plataforma.

Calendário de depósitos do INSS -- até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de depósitos -- acima de um salário mínimo