Inimigo do PCC e com rivais na polícia: quem era o delegado executado em SP

O delegado Ruy Ferraz Fontes, que foi executado a tiros nesta segunda-feira na Praia Grande, era jurado de morte pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) e tinha vários rivais dentro da Polícia Civil de São Paulo.

Quem era Fontes

Delegado da Polícia Civil de São Paulo por mais de 40 anos, Ruy foi o responsável por divulgar os primeiros organogramas do PCC. Nos anos 2000, ele apontou Marcos Willians Herba Camacho, o Marcola, como líder da facção, além de indicar Cézar Roriz Silva, o Cesinha, e José Márcio Felícia, o Geleião, como outros fundadores da organização criminosa — esses dois últimos já foram mortos.

Equipe liderada por Fontes indiciou todos os líderes do PCC por formação de quadrilha. Foi pela atuação dele que os criminosos foram mandados para RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) no CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes, inaugurado em abril de 2002 para abrigar integrantes de facções criminosas. Entre os quais estava Marcola.

Fontes também prendeu mulheres de líderes do PCC. Entre outras, ele prendeu Aurinete Carlos Félix, que era mulher de Cesinha, e Petronilha de Carvalha, esposa do Geleião.

Jurado de morte pela PCC. A alta cúpula da facção havia determinado a morte de Fontes há alguns anos, segundo o Ministério Público de São Paulo.

Delegado se tornou alvo da facção devido às transferências de presídios dos líderes da facção. De acordo com o MPSP, foi por ordem de Fontes, quando ele era o chefe da polícia paulista entre 2019 e 2022, que 16 lideranças do PCC que cumpriam penas em Presidente Venceslau (SP), Marcola incluso, foram transferidos para o sistema federal em outros estados. Desde então, as lideranças do PCC não retornaram ao seu estado de origem.

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros hoje na Praia Grande, no litoral paulista Imagem: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande

Cúpula do PCC enviou ordem para matar Fontes e outras duas pessoas em março de 2019, conforme a promotoria. Um recado assinado pela liderança encomendando a morte foi encontrado pela Polícia Civil em uma residência na zona leste da capital paulista, à época.

Ruy já havia escapado em outra oportunidade de um plano para assassiná-lo. Esse episódio ocorreu em 2010, quando ele trabalhava no 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela. Na ocasião, o delegado havia acabado de deixar a delegacia de Roubo a Bancos, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), quando o plano de bandidos ligados ao PCC foi descoberto.

Com décadas de atuação, inclusive no cargo de chefia de toda a Polícia Civil paulista, Fontes também acumulou rivais dentro da própria organização. Ele esteve à frente de cargos de destaque, como Delegado-geral de Polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, além de ter atuado em unidades como o Deic, Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) e DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Aposentado do cargo de delegado. Atualmente, Fontes era secretário de Administração Pública de Praia Grande e despachou na prefeitura normalmente hoje antes de ser morto.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros de fuzil no início da noite de hoje em Praia Grande, na Baixada Santista. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle e bate em um ônibus. Homens fortemente armados descem e alvejam o veículo em que a vítima estava.

SSP lamentou a morte de Fontes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos já foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.