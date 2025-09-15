Influencer brasileiro condenado por tráfico é preso nos Emirados Árabes

O influenciador Lohan Ramires, 30, condenado a mais de 26 anos de prisão por uma série de crimes, entre os quais tráfico de drogas, foi preso nos Emirados Árabes Unidos e será transferido de volta ao Brasil.

O que aconteceu

Lohan, que era considerado foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso no dia 4 de setembro. No entanto, a Polícia Civil de Minas Gerais só foi informada da prisão dele pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos nesta segunda-feira.

Influenciador segue detido no Oriente Médio. A PCMG informou que já iniciou os trâmites legais para a extradição dele, a fim de que o influenciador cumpra as penas estipuladas pela Justiça mineira.

Ramires foi localizado graças a um trabalho conjunto das polícias. O paradeiro dele foi descoberto pelo serviço de inteligência da PCMG, que contou com o apoio do Ministério Público estadual, da Polícia Federal e da Interpol.

Lohan deverá cumprir pena de 26 anos e um mês de prisão. A Justiça de Minas Gerais o considerou culpado pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, entre outros delitos.

Entenda as acusações contra Lohan

o influenciador Lohan Ramires foi condenado por lavagem de dinheiro Imagem: Reprodução

Natural de Uberlândia, Lohan foi alvo de três operações da PCMG desde 2021. Veja quais:

Operação Diamante de Vidro, ocorrida em agosto de 2021. Na ocasião, Lohan foi apontado como membro de uma organização criminosa de tráfico de drogas, receptação, estelionato e lavagem de capitais. Essa ação resultou na condenação dele a sete anos e seis meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e embaraço às investigações.

Operação Má Influência, deflagrada em maio de 2022. Ele foi acusado de vender anabolizantes de uso controlado, de usar dados de pessoas em notas fiscais ideologicamente falsas, de tentar desviar o foco dos investigadores, entre outros crimes. Segundo a polícia, ele agia ao lado de um médico especializado em nutrição. Os desdobramentos dessa investigação levaram a condenação de Ramires a 18 anos de detenção e sete meses de detenção por crimes como tráfico de drogas, associação criminosa e falsidade ideológica.

Operação Eríneas. Nessa operação, Lohan Ramires foi apontado como membro de um grupo montado nos presídios para matar autoridades de segurança pública, entre os quais delegados de polícia e promotores públicos. Nesse caso, ele ainda não foi condenado.

Somadas, as penas já impostas a Lohan chegam a 26 anos e um mês de prisão em regime fechado. Em ambas as condenações, ele recorreu da decisão. O UOL não conseguiu contato com a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Prisões

Lohan Ramires foi preso nos Emirados Árabes Unidos Imagem: Reprodução

Lohan chegou a ser preso em maio de 2022. Ele ficou detido até junho de 2023, quando deixou a cadeia sob liberdade condicional.

Ramires voltaria a ser preso em julho de 2023, cerca de um mês depois de sair da cadeia. Entretanto, na época a Justiça mineira concedeu habeas corpus e ele respondia às acusações em liberdade.

Vida de luxo

No Instagram, Lohan Ramires costumava ostentar uma vida de luxo para seus mais de 600 mil seguidores. A postagem mais recente dele na plataforma é do dia 16 de março, em uma área de lazer em Búzios, no Rio de Janeiro.

Veículos caríssimos. Entre os carros de luxo que ele costumava exibir e que estão nos autos dos processos, constam veículos de marcas como BMW e Porsche, além de uma lancha.

Lohan alega inocência. Em agosto de 2023, em entrevista à Record TV, Lohan Ramires disse que as acusações contra ele "são gravíssimas" e negou que tenha qualquer tipo de associação com o crime.

"Nunca [lavei dinheiro para o crime organizado]. Nunca precisei de dinheiro de crime para viver, nunca precisei lavar dinheiro para ninguém", afirmou.

Ramires alegou que seus recursos foram provenientes de algumas barbearias que ele abriu. Porém, ele admitiu que não declarou os rendimentos à Receita Federal e por isso estaria sendo acusado de enriquecimento ilícito. Ele também negou que tenha planejado a morte de autoridades e diz ser vítima de "perseguição" do Ministério Público de Minas Gerais.