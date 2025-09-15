Topo

Notícias

Índice de Atividade Econômica do Banco Central sobe 3,54% em 12 meses até julho

Brasília

15/09/2025 10h18

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) acumulou alta de 3,54% nos 12 meses encerrados em julho, na série sem ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda-feira, 15. É uma desaceleração frente ao mesmo período até junho, quando a alta era de 3,96% (revisado, de 3,94%).

O índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor, cresceu 2,91% - também desacelerando frente ao mesmo intervalo de tempo até junho, quando avançava 3,34% (revisado, de 3,33%). O indicador da agropecuária acumulou alta de 13,08% nos 12 meses até julho, contra 13,35% (revisado, de 13,19%) no mesmo período até o mês anterior.

Também em 12 meses, a taxa acumulada pelo IBC-Br da indústria passou de 2,98% (revisado, de 2,99%) para 2,53%. O índice de serviços passou de 3,30% (revisado, de 3,29%) para 2,97%. A alta do indicador de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - passou de 4,20% (revisado, de 4,19%) para 3,38%.

No acumulado de janeiro a julho de 2025, o IBC-Br total cresceu 2,91% na comparação com o mesmo período de 2024. O índice ex-agropecuária avançou 2,06%, enquanto o indicador próprio do agro teve alta de 14,80%. A indústria subiu 2,07%; os serviços, 2,15%; e os impostos, 1,67%.

Trimestre

No trimestre móvel encerrado em julho, na série com ajuste sazonal e frente aos três meses anteriores, o IBC-Br total caiu 1,0%. O índice ex-agropecuária cedeu 0,24%, e o específico do agro recuou 6,85%. A indústria caiu 0,91%; os serviços avançaram 0,19%; enquanto os impostos cederam 1,03%.

Considerando o mesmo período, mas frente ao trimestre móvel de maio a julho de 2024 e na série sem ajuste sazonal, o IBC-Br total cresceu 1,97%. O índice ex-agropecuária teve alta de 1,75%, e o específico do agro, de 5,71%. A indústria avançou 1,50%; os serviços, 2,14%; e os impostos, 0,52%.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo não criou benefício exclusivo para dependentes de álcool

DNA encontrado na cena do assassinato de Kirk coincide com o do suspeito, diz FBI

Sánchez reitera sua 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

Sul-coreanos são 'bem-vindos a treinar nosso povo', diz Trump após prisões

Munições de fragmentação causam mais de 1.200 vítimas civis na guerra da Ucrânia, diz monitor global

Sobreviventes de terremoto no Marrocos pedem mais ajuda em meio à alta do gasto com Copa do Mundo

Reino Unido faz esquema de segurança 'nível rei Charles' para receber Trump

Charles III e Trump, duas personalidades opostas

Lula indicará mais dois nomes ao STM, que pode tirar patente de Bolsonaro

Temperatura máxima deve passar de 30ºC em São Paulo nesta semana

Polícia britânica diz que alemão recusa interrogatório sobre desaparecimento de Madeleine McCann