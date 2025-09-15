Idosa morre após ser atingida por vizinho que caiu de varanda em Milão

Uma mulher de 83 anos morreu ontem, após ser atingida por um vizinho que se jogou da varanda de seu apartamento, em Milão, na Itália.

O que aconteceu

Idosa caminhava perto de casa quando foi atingida por homem que pulou do 4° andar de um prédio no quarteirão onde ambos viviam. A tragédia repercutiu em veículos de imprensa locais, como o Today.It e o Il Giorno, que identificaram a vítima como Francesca Manno, de 83 anos.

Homem tem 70 anos e sobreviveu à queda. Sua identidade não foi informada à imprensa por autoridades policiais, que divulgaram apenas que o idoso tentava suicídio e foi encaminhado a um hospital local com fraturas nas pernas. Socorristas informaram posteriormente que ele não corria risco de vida.

Transeuntes acionaram as autoridades logo após o incidente. Segundo os portais de imprensa locais, policiais das forças de segurança italiana Carabinieri e socorristas chegaram ao endereço do acidente rapidamente e prestaram socorro aos dois, mas Francesca já estava morta.

Inicialmente, autoridades consideraram hipótese de duplo suicídio, mas versão foi descartada. Após as primeiras apurações policiais, descobriu-se que os idosos não tinham parentesco ou relação próxima, e a linha investigatória foi reconstituída.

Homem é acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A denúncia, ainda segundo a imprensa local, o acusa de "negligência involuntária", mas detalhes sobre o caso ainda não foram divulgados.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.