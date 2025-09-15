Topo

Idosa morre após ser atingida por vizinho que caiu de varanda em Milão

Prédio em que homem se jogou do 4º andar e atingiu idosa, em Milão - Reprodução / Il Giorno
Prédio em que homem se jogou do 4º andar e atingiu idosa, em Milão Imagem: Reprodução / Il Giorno
Do UOL, em São Paulo

15/09/2025 13h43

Uma mulher de 83 anos morreu ontem, após ser atingida por um vizinho que se jogou da varanda de seu apartamento, em Milão, na Itália.

O que aconteceu

Idosa caminhava perto de casa quando foi atingida por homem que pulou do 4° andar de um prédio no quarteirão onde ambos viviam. A tragédia repercutiu em veículos de imprensa locais, como o Today.It e o Il Giorno, que identificaram a vítima como Francesca Manno, de 83 anos.

Homem tem 70 anos e sobreviveu à queda. Sua identidade não foi informada à imprensa por autoridades policiais, que divulgaram apenas que o idoso tentava suicídio e foi encaminhado a um hospital local com fraturas nas pernas. Socorristas informaram posteriormente que ele não corria risco de vida.

Transeuntes acionaram as autoridades logo após o incidente. Segundo os portais de imprensa locais, policiais das forças de segurança italiana Carabinieri e socorristas chegaram ao endereço do acidente rapidamente e prestaram socorro aos dois, mas Francesca já estava morta.

Inicialmente, autoridades consideraram hipótese de duplo suicídio, mas versão foi descartada. Após as primeiras apurações policiais, descobriu-se que os idosos não tinham parentesco ou relação próxima, e a linha investigatória foi reconstituída.

Homem é acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A denúncia, ainda segundo a imprensa local, o acusa de "negligência involuntária", mas detalhes sobre o caso ainda não foram divulgados.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

