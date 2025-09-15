Topo

Notícias

Ibovespa avança e renova máximas com redução de juros iminente nos EUA

15/09/2025 17h02

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, renovando máximas históricas e voltando a rondar os 144 mil pontos, embalado principalmente pela expectativa de queda nos juros dos Estados Unidos nesta semana, enquanto, no Brasil, números de atividade favoreceram apostas de corte da Selic no começo de 2026.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,85%, a 143.478,14 pontos, novo recorde para fechamento, segundo dados preliminares, marcando 144.193,58 pontos na máxima do dia, renovando também o topo histórico intradia. Na mínima, ficou em 142.292,21 pontos.

O volume financeiro somava R$14,7 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

