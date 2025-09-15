Topo

MP-PB denuncia Hytalo Santos e marido por exploração sexual de crianças

Hytalo Santos após prisão por suspeita de exploração sexual infantil - Marcelo Gonçalves/Folhapress
Hytalo Santos após prisão por suspeita de exploração sexual infantil Imagem: Marcelo Gonçalves/Folhapress
Do UOL, em São Paulo

15/09/2025 16h59Atualizada em 15/09/2025 17h42

O Ministério Público da Paraíba denunciou hoje o influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, por exploração sexual infantojuvenil e outros dois crimes. O órgão disse que a investigação apontou que a dupla agia com "modus operandi estruturado e premeditado, voltado à exploração sexual de crianças e adolescentes".

O que aconteceu

Casal foi denunciado por três crimes. Sendo eles: tráfico de pessoas por agenciar e aliciar adolescentes e suas famílias; produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes; e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável.

O MP-PB disse que a dupla oferecia "promessas ilusórias" aos jovens e famílias. Isso ocorria para controlar a liberdade e vida íntima das vítimas, visando a exploração sexual delas. Também apontou que a produção do conteúdo almejava a monetização e aumento do engajamento digital, além do incentivo à prática de atos sexuais —incluindo a exposição de adolescentes em locais voltados à exploração sexual.

Órgão indicou que Hytalo e Israel usavam "artifícios de fraudes" para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade. Entre eles estavam o uso de promessas de fama e vantagens materiais. A investigação é realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-PB.

As investigações demonstraram ainda que os acusados buscavam alterar a aparência física das vítimas, submetendo-as a procedimentos estéticos e tatuagens de caráter sexualizado, além de exercerem rígido controle sobre suas rotinas e meios de comunicação.
Ministério Público, em nota

MP-PB também pediu que o casal pague indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos. O órgão argumenta que o valor é necessário devido à violação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes e da ofensa à dignidade humana.

Denúncia foi apresentada à 2ª Vara Mista de Bayeux, que decidirá se torna o casal réu pelos crimes. "O Ministério Público reitera que a responsabilização penal é essencial para o enfrentamento de crimes que se utilizam da tecnologia e das redes sociais como instrumentos de exploração de vulneráveis, reafirmando seu compromisso intransigente com a proteção integral da infância e juventude."

A reportagem tenta contato com a defesa do casal. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

