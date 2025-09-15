Homem xinga e cospe em filha de Fachin na UFPR: 'Lixo comunista'

Um homem xingou e cuspiu em Melinda Fachin, filha do ministro do STF Edson Fachin, na UFPR (Universidade Federal do Paraná). A agressão foi relatada pelo marido dela nas redes sociais.

O que aconteceu

Agressão ocorreu na última sexta-feira (12), quando Melina deixava a universidade. Ela é professora do Departamento de Direito Público na instituição e dirige o setor de Ciências Jurídicas.

Homem se aproximou, cuspiu nela e a xingou de "lixo comunista", segundo o marido de Melina. O advogado Marcos Rocha Gonçalves classificou o ato como "agressão covarde". "Este não é um caso isolado de violência física e política, nem tampouco um caso isolado de violência contra a mulher", afirmou ele no Instagram.

O autor da agressão não foi identificado. A reportagem procurou a UFPR e Melina por meio do escritório de advocacia onde ela trabalha, mas não teve retorno até o momento.

O marido da professora associou a violência a outro caso que aconteceu na faculdade alguns dias antes. No dia 9 de setembro, estudantes se manifestaram contra a realização do evento "Como o STF tem alterado a interpretação constitucional?", que acabou sendo cancelado. Na ocasião, o vereador Guilherme Kilter (Novo), um dos palestrantes, e o advogado Jeffrey Chiquini teriam insistido em entrar no local, causando confusão.

A Associação Paranaense do Ministério Público manifestou solidariedade a Melina. Em nota, a instituição repudiou com veemência as agressões e afirmou que "atacar uma docente em pleno exercício de suas funções, além de violar sua dignidade pessoal, constitui afronta simbólica à universidade pública, ao livre pensamento e à convivência democrática".

Outras organizações prestaram solidariedade. O Centro de Estudos da Constituição da UFPR chamou o ato de "covarde" e "clara tentativa de intimidação". O Projeto das Promotoras Legais Populares de Curitiba e Região Metropolitana lamentou o ocorrido.