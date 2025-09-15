Topo

Governo Trump doará US$500 mi a faculdades historicamente negras e tribais

15/09/2025 21h02

Por Kanishka Singh

(Reuters) - O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira planos para investir US$500 milhões em faculdades historicamente negras e universidades tribais, dias depois de encerrar US$350 milhões em subsídios para programas destinados a faculdades com grande número de estudantes hispânicos e outras instituições que atendem a minorias.

As Faculdades e Universidades Historicamente Negras e as Faculdades e Universidades Controladas por Tribos receberão um adicional de US$495 milhões além do investimento previsto para 2025, um aumento de 48,4% e 109,3%, respectivamente, informou o Departamento de Educação dos EUA em um comunicado.

No total, as HBCUs receberão mais de US$1,34 bilhão e as TCCUs receberão mais de US$108 milhões do departamento para o ano fiscal de 2025, acrescentou.

O Departamento de Educação disse que o financiamento "será reaproveitado de programas que o departamento determinou que não são do melhor interesse dos alunos e das famílias".

Trump tem usado o financiamento federal como alavanca em suas negociações com instituições educacionais. Ele ameaçou cortar o financiamento federal para universidades e faculdades devido a uma série de questões, como protestos pró-palestinos contra o ataque de Israel a Gaza, aliado dos EUA, políticas para transgêneros, iniciativas climáticas e programas de diversidade, equidade e inclusão.

"O Departamento examinou cuidadosamente nossos subsídios federais, garantindo que os contribuintes não estejam financiando programas racialmente discriminatórios, mas sim programas que promovam o mérito e a excelência na educação", disse a secretária de Educação dos EUA, Linda McMahon, nesta segunda-feira.

