Germes maternos podem influenciar desenvolvimento do cérebro, sugere estudo

Um estudo da Universidade Estadual de Michigan (EUA), publicado na revista Hormones and Behavior, investigou como os microrganismos da mãe podem influenciar diretamente o desenvolvimento do cérebro do bebê.

Alexandra Castillo Ruiz, professora e autora principal do estudo, explica: "Ao nascer, o corpo de um recém-nascido é colonizado por micróbios enquanto viaja pelo canal vaginal. O nascimento também coincide com eventos importantes do desenvolvimento que moldam o cérebro. Queríamos explorar mais a fundo como a chegada desses micróbios pode afetar o desenvolvimento cerebral."

A pesquisa reforça a ideia de que nossos microrganismos podem ser parceiros estratégicos que contribuem desde os primeiros momentos da vida.

Como foi feito o estudo

Os cientistas estudaram camundongos. Eles se concentraram em uma área do cérebro chamada núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), que é responsável por controlar o estresse, a pressão arterial, a quantidade de água no corpo e até o comportamento social.

Pesquisas anteriores mostraram que camundongos criados sem micróbios (chamados de "livres de germes") tinham mais células cerebrais morrendo nessa região do cérebro enquanto ainda se desenvolviam. O novo estudo quis descobrir se esses efeitos continuavam a longo prazo e se começavam antes do nascimento, dentro do útero, por sinais vindos dos micróbios da mãe.

Para isso, os pesquisadores fizeram uma espécie de "troca de mães": camundongos recém-nascidos sem micróbios foram colocados com mães que tinham micróbios, e os compararam com camundongos que nasceram normalmente com micróbios.

O resultado foi surpreendente: três dias após o nascimento, os ratinhos que se desenvolveram com mães sem micróbios tinham menos células cerebrais no PVN, mesmo que tivessem recebido micróbios depois do nascimento. Além disso, camundongos adultos sem micróbios também mostraram redução no número de neurônios nessa região.

Nosso estudo mostra que os micróbios desempenham um papel importante na formação de uma região do cérebro fundamental para as funções corporais e o comportamento social. Ele também indica que os efeitos microbianos começam no útero por meio da sinalização dos micróbios maternos. Em vez de rejeitar nossos micróbios, devemos reconhecê-los como parceiros no desenvolvimento inicial da vida. Alexandra Castillo Ruiz, autora principal

Implicações para partos e saúde humana

Embora essas descobertas tenham sido demonstradas até agora em camundongos, a similaridade biológica sugere que micróbios maternos também podem moldar o cérebro humano antes do nascimento. Isso torna ainda mais relevante observar práticas obstétricas modernas que interferem na microbiota, como cesáreas e o uso de antibióticos no período periparto.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que apenas 15% dos partos sejam cirúrgicos. No entanto, em muitas regiões, os números ultrapassam esse limite. No Brasil, por exemplo, segundo dados da USP, de cerca de 3 milhões de nascimentos anuais, aproximadamente 1,68 milhão são cesarianas, sendo que 870 mil não possuem indicação médica clara.

O estudo destaca a importância de preservar a colonização natural de micróbios nos recém-nascidos, já que esses organismos podem influenciar não apenas a formação do cérebro, mas também o comportamento e a saúde geral. Como apontam os resultados, é muito provável que sejamos moldados pela microbiota de nossas mães antes mesmo de nascermos, evidenciando o papel essencial dessas populações microbianas desde os primeiros momentos da vida.