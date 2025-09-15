Topo

Notícias

Gabriel Farrel, fundador de franquia de pizzarias, morre em acidente com paraquedas no Rio

São Paulo

15/09/2025 07h39

O empresário Gabriel Farrel, fundador da franquia de pizzarias Borda & Lenha, morreu neste domingo, 14, em um acidente com salto de paraquedas no Rio de Janeiro. Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, na zona sudoeste do Rio, e o paraquedas não abriu como esperado. A morte foi confirmada pela Polícia Civil do Rio, segundo o portal G1.

Estudante de engenharia, Farrel decidiu largar a área para montar um empreendimento de pizzas assadas em forno a lenha, a Borda e Lenha, voltada para o serviço de delivery. O empreendimento cresceu e virou uma rede de pizzarias. Em 2021, ele participou do reality show Shark Tank Brasil, onde conseguiu investimento para escalar o negócio.

Farrel era muito presente nas redes sociais e costumava publicar vídeos de saltos de paraquedas e outros esportes radicais que praticava.

Em seu último post, neste sábado, 13, o empresário publicou um vídeo correndo na praia com o cachorro, e escreveu: "valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível". A publicação se tornou um espaço de homenagens de amigos, parentes e admiradores do empresário.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Netanyahu ameaça novos ataques contra o Hamas "onde quer que eles estejam"

Netanyahu: Trump é 'o maior amigo' que Israel já teve na Casa Branca

EUA e China muito perto de acordo sobre TikTok

PCC já opera na Europa além do tráfico de drogas e autoridades ainda minimizam o risco

Redes sociais são "câncer" e alimentam extremismo, diz governador de Utah sobre morte de Charlie Kirk

China acusa EUA de "intimidação" ao pressionar por tarifas sobre compras de petróleo russo

Rússia alerta Europa: iremos atrás de qualquer Estado que tomar nossos ativos

Gabriel Farrel, fundador de franquia de pizzarias, morre em acidente com paraquedas no Rio

Quem era Gabriel Farrel, empresário que morreu em acidente com paraquedas

Inteligência artificial ameaça aprendizado da escrita, alerta autor

Eleições municipais reforçam expansão da ultradireita na Alemanha