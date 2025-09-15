Gabriel Farrel, fundador de franquia de pizzarias, morre em acidente com paraquedas no Rio

O empresário Gabriel Farrel, fundador da franquia de pizzarias Borda & Lenha, morreu neste domingo, 14, em um acidente com salto de paraquedas no Rio de Janeiro. Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, na zona sudoeste do Rio, e o paraquedas não abriu como esperado. A morte foi confirmada pela Polícia Civil do Rio, segundo o portal G1.

Estudante de engenharia, Farrel decidiu largar a área para montar um empreendimento de pizzas assadas em forno a lenha, a Borda e Lenha, voltada para o serviço de delivery. O empreendimento cresceu e virou uma rede de pizzarias. Em 2021, ele participou do reality show Shark Tank Brasil, onde conseguiu investimento para escalar o negócio.

Farrel era muito presente nas redes sociais e costumava publicar vídeos de saltos de paraquedas e outros esportes radicais que praticava.

Em seu último post, neste sábado, 13, o empresário publicou um vídeo correndo na praia com o cachorro, e escreveu: "valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível". A publicação se tornou um espaço de homenagens de amigos, parentes e admiradores do empresário.