Topo

Notícias

França julga 12 ativistas pró-eutanásia em pleno debate político sobre o tema

15/09/2025 09h10

Um tribunal de Paris julga, a partir desta segunda-feira (15), 12 ativistas pró-eutanásia que ajudaram várias pessoas, enfermas ou não, a comprar os barbitúricos necessários para encerrar suas vidas.

O julgamento acontece no momento em que o Senado se prepara para debater em outubro sobre a autorização ou não da eutanásia e o suicídio assistido em casos limitados, após a aprovação da Assembleia Nacional (Câmara Baixa) em maio.

O julgamento "é uma oportunidade para sensibilizar a opinião pública sobre as problemáticas do final da vida", declarou à AFP o advogado de defesa, Arnaud Lévy-Soussan.

Os acusados têm entre 74 e 89 anos e integram o grupo 'Ultime Liberté' (Última Liberdade), uma divisão radical da Associação pelo Direito de Morrer com Dignidade (ADMD).

Os idosos são acusados de ajudar, entre agosto de 2018 e novembro de 2020, dezenas de pessoas a comprar pela internet pentobarbital, um barbitúrico que provoca uma morte rápida e sem dor.

Eles são acusados por crimes relacionados com a legislação sobre o tráfico de substâncias ilícitas.

O caso foi aberto em 2019 com um relatório das autoridades americanas sobre uma rede mexicana de venda de barbitúricos, que eram enviados para todo o mundo com a etiqueta "Natural Cosmetics" ("Cosméticos Naturais")

O 'Ultime Liberté' vai além das tradicionais reivindicações das associações pró-eutanásia e defende o direito a um suicídio "tranquilo", sem a necessidade de uma doença da pessoa que solicita a medida.

"Há muitas leis que impedem a liberdade do suicídio, de um suicídio não violento, apesar de estar despenalizado", disse à AFP Claude Hurry, presidente da associação.

Para a principal acusada, ter esta "pílula mágica" em casa e não esperar um "pedido médico" permite que as pessoas envelheçam com "uma grande serenidade a respeito do fim".

O pentobarbital está autorizado na França para uso veterinário, como anestésico e de eutanásia. Na Bélgica ou na Suíça, o barbitúrico é usado para suicídios assistidos, uma prática legal nos dois países. 

O julgamento em Paris deve prosseguir até 9 de outubro.

amd-tjc/meb/fp/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Trump promete decretar emergência nacional em Washington por disputa com serviço de imigração

Assassinato de Charlie Kirk comove os EUA e reascende polarização política

Estrelas da televisão brilham no tapete vermelho do Emmy

EUA dizem que China divulga narrativas "falsas" sobre 2ª Guerra Mundial para pressionar Taiwan

Motivação de assassino de Kirk ainda é incerta, diz governador de Utah

França julga 12 ativistas pró-eutanásia em pleno debate político sobre o tema

Principais pontos do novo acordo da OMC sobre pesca

Alison dos Santos vai às semifinais dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo

Sánchez reitera sua 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

Como está situação das crianças ucranianas sequestradas

Agricultura: exportação do agronegócio cresce 1,5% em agosto, a US$ 14,29 bilhões