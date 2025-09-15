Topo

SSP envia forças especiais para Praia Grande após execução de ex-delegado

Criminosos fortemente armados mataram o ex-delegado Ruy Ferraz Fontes Imagem: Reprodução
15/09/2025 21h23

A Secretaria de Segurança Pública do de São Paulo enviou batalhões especiais para a Baixada Santista em busca de suspeitos da morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes.

O que aconteceu

Busca de assassinos de Fontes conta com dezenas de homens de batalhões especiais da polícia de São Paulo. O delegado foi vítima de um atentado na noite de hoje em Praia Grande, na Baixada Santista.

O ex-delegado-geral foi morto a tiros de fuzil. Após uma perseguição, Fontes colidiu contra um ônibus, quando homens desceram de um carro preto que o seguia e alvejaram seu veículo.

Equipes atuam em campo para identificar autores do crime, informou a SSP-SP. Autoridades da alta cúpula da secretaria também estão a caminho da Baixada Santista para auxiliarem nas buscas.

Determinei integração de força-tarefa, com prioridade definida pelo governador Tarcísio, para prender os criminosos. O procurador-geral de Justiça ofereceu o apoio do GAECO.
Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo

Gaeco vai apoiar a Polícia Civil na investigação do crime. O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, lamentou o episódio e expressou solidariedade aos membros da Polícia Civil.

Atentado pode ter sido encomendado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Em 2019, o MPSP (Ministério Público de São Paulo) denunciou que Fontes e outros três policiais foram jurados de morte pela facção após uma série de transferências de presos da liderança do comando de presídios do estado para o sistema federal.

Apesar das suspeitas, secretário executivo da SSP-SP diz que é prematuro confirmar a ordem. Ao UOL, Osvaldo Nico Gonçalves explicou que é cedo para apontar os envolvidos nos crimes.

Mandado pelo PCC, afirmou o Ministério Público

Alta cúpula da facção havia determinado a morte do Fontes. A denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) veio à tona em agosto de 2019 — após lideranças da facção deixarem o sistema prisional estadual.

Ex-delegado-geral foi mandado de morte por "retaliação" pelas transferências de presídio, segundo o MP-SP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando chegou ordem de transferência para o sistema federal — o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.

A denúncia, assinada pela promotora Silvia Vieira Marques, apresentou três alvos da facção, incluindo Fontes. A equipe dele indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha, o colocando como um dos principais inimigos do comando.

Cúpula do PCC enviou ordem em março de 2019 para matar Fontes. Um recado assinado pela liderança encomendando a morte foi encontrado pela Polícia Civil em uma residência na zona leste da capital paulista, à época.

No curso das investigações, apurou-se que a ordem para efetuar os atentados contra os agentes públicos proveio de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, maior liderança da facção, que se encontra preso.
Ministério Público, em denúncia

Não se sabe se a facção tem relação com a morte do ex-delegado-geral. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia e a Guarda Civil seguem em investigando para encontrar os autores do crime.

