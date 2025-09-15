Delegado assassinado em SP foi jurado de morte pelo PCC, segundo MPSP

O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo morto hoje a tiros de fuzil em Praia Grande já foi ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Alta cúpula da facção havia determinado a morte do Fontes. A denúncia do MPSP (Ministério Público de São Paulo) veio à tona em agosto de 2019 — após lideranças da facção deixarem o sistema prisional estadual.

Ex-delegado-geral foi mandado de morte por "retaliação" pelas transferências de presídio, segundo o MPSP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando veio a ordem de transferência para o sistema federal, o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.

A denúncia, assinada pela promotora Silvia Vieira Marques, apresentou três alvosda facção, incluindo Fontes. A equipe dele indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha, o colocando como um dos principais inimigos do comando.

Cúpula do PCC enviou ordem em março de 2019 para matar Fontes. Um recado assinado pela liderança encomendando a morte foi encontrado pela Polícia Civil em uma residência na zona leste da capital paulista, à época.

No curso das investigações, apurou-se que a ordem para efetuar os atentados contra os agentes públicos proveio de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, maior liderança da facção, que se encontra preso

Ministério Público, em denúncia

Não se sabe se a facção tem relação com a morte do ex-delegado-geral. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia e a Guarda Civil seguem em investigando para encontrar os autores do crime.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros de fuzil no início da noite de hoje em Praia Grande, na Baixada Santista. Delegado aposentado, ele atuava como secretário da Administração do município paulista.

Fontes foi perseguido e morto. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle e bate em um ônibus. Homens fortemente armados descem e alvejam o veículo em que estava o ex-delegado-geral.

Morte pode ter relação com atuação do delegado. Entre 2019 e 2022, Fontes exerceu o cargo de delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Fontes era inimigo do PCC e tinha rivais até dentro da polícia.

A equipe de Fontes indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha. Por conta disso, os criminosos foram mandados para RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) no CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes, inaugurado em abril de 2002 para abrigar integrantes de facções criminosas.

Foi Fontes também quem divulgou os primeiros organogramas do PCC, com Marcola, Cesinha e Geleião no topo. Fontes, durante muitos anos, recebeu ameaças de morte de integrantes do crime organizado.

O ex-delegado-geral também prendeu mulheres de líderes do PCC, como Aurinete Carlos Félix, casada com César Roriz Silva, o Cesinha, e Petronilha de Carvalho, esposa de José Márcio Felício, o Geleião, ambos fundadores do PCC e já mortos. As prisões ocorreram em meados dos anos 2000, quando ele era titular da Delegacia de Roubo a Bancos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

A Secretaria da Segurança Pública lamenta, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim.

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota

YouTube